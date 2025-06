Influenciadora detona Virginia Fonseca: “Falta de respeito”

Virginia foi convidada para desfilar no Carnaval - Foto: Reprodução | Instagram

Patrícia Ramos não poupou esforços para criticar a decisão da escola de samba Grande Rio em convidar Virginia Fonseca para assumir o posto de rainha de bateria, no lugar da atriz Paolla Oliveira. A influenciadora detonou a ex-mulher de Zé Felipe e reforçou que o samba é algo sério.

“Uma falta de respeito. O Carnaval entra em um lugar das meninas que se preparam o ano inteiro, que fazem aula de para isso, para estar ali, e carregam fantasias pesadíssimas. Parcelam as fantasias”, disse ela em entrevista ao podcast Podshape.

“Tem todo um preparo, tem todo uma coisa. O Carnaval carrega um respeito muito grande e não existe você entrar em parte. Estou aqui e vou só desfilar. O Carnaval é uma imersão”, completou ela.

A famosa ainda reforçou que possui muito respeito pelo Carnaval e tudo que ele representa. “O Carnaval não é o evento, é toda uma história. Então, estou aqui no conforto da minha casa, faltam dois meses para o carnaval, aí vem desfilar. Não dá”, reforçou.

“Não é o caso dela, porque não faltam dois meses para o carnaval. Primeiro, não é da minha religião, porque o Carnaval é uma religião, sim. Canta sobre orixás, sobre as religiões de matriz africana”, completou.

Religião e Carnaval

Patrícia também afirmou que pessoas que se identificam como cristãs não deveriam desfilar em escolas de samba, pois a predominância dos sambas enredos são citando religiões de matriz africana.

“Uma pessoa com milhões de seguidores, tendo mansões e jatinhos falando pra eu apostar em plataforma, dinheiro que ELA não coloca?… Sobre o carnaval, uma falta de respeito, não tem como você ser cristã querer desfilar no carnaval”, disse ela.

A afirmação recebeu o apoio dos internautas. “Crente vive falando que carnaval é coisa do diabo mas é só oferecer dinheiro que tá lá, todo todo”, disparou uma. “Colocar uma evangélica que odeia o povo como maior destaque em um evento que historicamente denuncia as mazelas da sociedade e celebra as religiões de matriz africana é uó”, afirmou outra.