Davi Brito desabafa sobre casamento com Mani Reggo após o BBB

Davi Brito falou abertamente sobre a decisão de não se casar com Mani Reggo, sua namorada na época do BBB 24. O baiano contou que viveu um pós reality conturbado, se sentindo pressionado pelas expectativas do público para com ele.

“Quanto mais é dado, mais é cobrado e a galera me deu muito. Mas quando eu sai do Big Brother foram muitas cobranças, muitas coisas que o público não tinha que entrar para cobrar nada, como, por exemplo, me cobrando para eu casar”, disse ele em entrevista ao podcast Selfie Service.

O famoso ainda ressaltou que não ganhou o programa por sua relação com Mani, mas sim pelo seu jogo. “[Disseram] 'ah, você tem que casar [com Mani]'... Venha cá: estavam torcendo por mim dentro da casa pelo meu jogo ou para eu casar? Lá eu joguei meu jogo comigo, não joguei com ninguém. Eu ganhei pelo jogo que eu fiz”, disparou.

“Eu falava da minha relação [com Mani] e a galera falou: 'ah, ele ganhou por causa disso'. Não existe isso. Eu ganhei pelo meu jogo. E aqui fora a galera me cobrando coisas que não existem, querendo entrar na minha vida pessoal, uma importunação 24h, e eu tive uma mente muito forte para lidar com essas coisas”, concluiu.

Fim do relacionamento

Vale lembrar que o namoro de Davi e Mani chegou ao fim pouco tempo depois dele vencer o BBB 24. O anúncio do término foi feito através das redes sociais da empresária, que não conseguiu se comunicar direito com o ex-motorista por aplicativo no hotel.

Na época, Davi chegou a dizer que ainda estava “conhecendo melhor” Mani, apesar de já morar na casa dela, o que causou revolta em diversos internautas. O rapaz recebeu diversas críticas nas redes sociais e tentou retaliar o namoro, porém não obteve sucesso.