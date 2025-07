Oruam comenta situação de Robinho Jr. e fala sobre pais presos

Oruam usou as redes sociais para demonstrar apoio a Robinho Jr. - Foto: Reprodução | Instagram

O trapper Oruam usou as redes sociais para demonstrar apoio a Robinho Jr., jovem promessa do Santos. O gesto foi motivado por uma identificação pessoal: ambos enfrentam uma realidade semelhante, já que seus pais estão presos.

Marcinho VP, pai de Oruam, está detido desde 1996, acusado de ser chefe do Comando Vermelho. Ele cumpre pena de 36 anos por homicídio e esquartejamento de dois traficantes rivais.

Oruam, que nasceu em 2001, tem defendido o pai publicamente e, em 2024, chegou a subir ao palco do festival Lollapalooza usando uma camiseta com a frase “Liberdade para Marcinho VP”.



Já o pai de Robinho Jr., o ex-jogador Robinho, foi condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo, em um caso ocorrido na Itália em 2013. Ele cumpre pena no Complexo Penitenciário de Tremembé, no interior de São Paulo, desde março de 2024.

Robinho Júnior eu entendo oq vc tá passando 😭✌🏿 — 🅞🅡🅤🅐🅜 22 🃏 (@mauro_davi6) July 17, 2025

O apoio de Oruam também refletiu um desabafo pessoal. Ele e Robinho Jr. trocaram mensagens públicas em que expressam a dor causada pela ausência paterna. Em janeiro deste ano, no aniversário do pai, Robinho Jr. também fez uma publicação emocionada: “Nada é mais importante do que ter você em casa com a gente, estou morrendo de saudades. Em nome de Jesus, já já o senhor está com a gente.”

Atualmente, Oruam é um dos artistas mais ouvidos do país, enquanto Robinho Jr., com 17 anos, segue no elenco profissional do Santos com contrato até 2027.