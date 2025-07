Davi Brito fala sobre afastamento do elenco e exclusão após BBB 24

Davi mencionou a distância de Isabelle Nogueira e Matteus Amaral - Foto: Reprodução | Instagram

O influenciador Davi Brito, campeão do BBB 24, abriu o jogo sobre a relação com os participantes após o fim do reality show da Globo. Em entrevista ao programa Selfie Service, no YouTube, o baiano confessou que houve um afastamento entre ele e os ex-colegas de confinamento.

"Até hoje quem fala comigo é o Lucas, o Buda. O Binn fala comigo algumas vezes. Uma galera que eu achava que nem ia olhar para minha cara", revelou Davi, citando Lucas Buda e MC Binn como os únicos contatos frequentes.

Ele também mencionou a distância de Isabelle Nogueira e Matteus Amaral, com quem era próximo dentro da casa. Sobre Matteus, disse: "Tive contato em algumas festas, mas tive de chegar junto, zero". Já Isabelle, segundo o campeão, "foi uma amiga ali, mas pós-BBB, cada um vive sua vida."



Questionado sobre os reencontros entre os participantes, Davi afirmou estar excluído: "A galera do Big Brother Brasil vai fazer uma resenha, o convite não chega até a mim. Ninguém nunca me chamou. Se a pessoa quer você lá, ela te convida e você vai. Eu acho que não adianta você se dar para estar naquele lugar."

Além disso, o ex-brother falou sobre os ataques que recebe nas redes sociais. "Eu tenho muitos haters. A internet me odeia, mas na rua o povo me ama. Quem gosta de mim fica lá na minha rede, pode sobrar uma pessoa só, um seguidor. Quem não gosta de mim, está convidado a se retirar."

Por fim, Davi comentou a expulsão de Wanessa Camargo, após relatar uma agressão sofrida no programa. "Se fosse eu que tivesse bebido e desse uma tapa, eu seria expulso? Eles não falaram nada porque a resposta é sim. Porque quando é ela comigo, ela não pode também ser? Isso é regra."

Ao ser questionado se esperava a expulsão, respondeu: "Irmão, eu já fui na intenção de que isso fosse acontecer. Lá no jogo não tem essa de fulano ser maioral e ciclano ser menor. Todo mundo tá comendo da mesma comida, deitando na mesma comida, é todo mundo na mesma sintonia. Falaram que eu tinha que falar [da agressão]. Eu olhei para a câmera e falei."