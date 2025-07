Oruam provoca Bolsonaro e web se manifesta: "Chegou a vez dele"

Oruam falou sobre caso - Foto: Reprodução | Instagram

A operação da Polícia Federal contra Jair Messias Bolsonaro movimentou as redes sociais nesta sexta-feira, 19. Internautas e famosos compartilharam suas opiniões sobre o caso, entre eles, o cantor Oruam, que reagiu à situação jurídica do ex-presidente na rede social X:

“Bolsonaro prendeu o Lula, agora chegou a vez dele”, brincou, fazendo alusão à prisão do presidente Lula em 2018 e insinuando que Bolsonaro está enfrentando as consequências de seus atos.

Nos comentários, alguns fãs reagiram de forma positiva à fala do artista. “Grande dia", escreveu um internauta. No entanto, outras pessoas que acompanham o cantor também se manifestaram de forma contrária:

“E a vez do seu pai ser solto? Chega nunca, né?”, provocou um usuário, relacionando com a prisão do pai de Oruam, Marcinho VP.

Operação

Nesta sexta-feira, 19, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e medidas cautelares contra Bolsonaro.

Além disso, foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o uso de tornozeleira eletrônica, o veto ao uso de redes sociais e a proibição do ex-presidente de sair de casa entre 19h e 6h e durante os fins de semana.

O ministro também proibiu Jair de se comunicar com "demais réus e investigados", o que engloba seu filho Eduardo Bolsonaro.

Segundo Moraes, as investigações apontam que eles estavam atuando em conjunto para obter a imposição das sanções estrangeiras.