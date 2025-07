Murilo Huff toma decisão sobre a herança do filho com Marília Mendonça

Medida tem como objetivo identificar e contabilizar todos os valores recebidos por Leo - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor Murilo Huff tomou uma decisão importante em meio à disputa judicial com Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, pela guarda de Leo, filho que teve com a cantora. Ele solicitou que seus advogados entrassem com um pedido formal de “devassa” nas contas bancárias relacionadas à herança do menino.

De acordo com o jornalista Ricardo Feltrin, a medida tem como objetivo identificar e contabilizar todos os valores recebidos por Leo desde a morte da mãe, em novembro de 2021, até o momento atual. Huff afirma querer garantir total transparência sobre o patrimônio do filho.

Entrevista de Dona Ruth gerou reação

A decisão do cantor teria sido motivada por uma série de acontecimentos recentes, incluindo uma entrevista concedida por Dona Ruth ao programa Fantástico, da TV Globo. Na ocasião, a mãe da artista foi acusada de omitir informações.

Mesmo em meio à disputa judicial, Murilo Huff atualmente detém a guarda unilateral provisória do menino.

Huff afirma que tem provas

Após tornar pública a ação judicial, Huff disse que não entrou com o pedido de guarda sem fundamentos. “Muito triste ver as pessoas criando histórias sem saber a verdade. Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos”, declarou ele em uma rede social.

O cantor, no entanto, afirmou que não pode apresentar os detalhes no momento: “Infelizmente não posso expor todas as provas e fatos que eu tenho pois está em segredo de justiça. Mas a verdade prevalecerá!”, completou.

Huff negou que queira afastar o filho do convívio com a família de Marília. “Não tenho a intenção, nunca quis e não quero afastá-lo da família materna. [...] Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo", desabafou.

Custos mensais com o filho

Após ser acusado por Dona Ruth de não pagar pensão ao filho, Murilo Huff também se manifestou. Ele listou os gastos mensais que mantém com Leo:

“Escola (2.6k por mês), Plano de saúde (1.2k por mês), Psicóloga (média de 2.8k por mês), Babá/enfermeira (5k por mês), Tratamento para diabetes (média de 4k por mês), +consultas médicas em casa, +aula de bateria em casa. +de 15k por mês apenas com custos fixos básicos pagos por mim”, disse.

O cantor afirmou ainda que não gostaria de expor publicamente esses detalhes, mas considerou necessário diante da repercussão. “É muito humilhante ter que vir aqui expor esse tipo de coisa, mas se eu me calar a mentira vira verdade", concluiu.