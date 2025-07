Ex-BBB sofre terceiro aborto e faz desabafo emocionante

- Foto: Reprodução | Instagram

Paula Amorim surpreendeu os seguidores do Instagram nesta quinta-feira, 17. A ex-BBB contou que sofreu seu terceiro aborto espontaneo e compartilhou registros no hospital após o ocorrido.

Em seu texto, a famosa revelou que estava na nona semana de gestação e confessou estar cansada de passar por esse tipo de situação, tanto fisicamente quanto psicologicamente. “No momento que soube que minha gestação não evoluiu, me bateu um cansaço imediato. Uma exaustão antecipada de tudo que eu sabia que estava por vir”, disse ela.

“Soa estranho, mas foi exatamente assim que me senti, exausta! Logo depois veio a tristeza. Dia 20/06 descobri que estava grávida. Dia 25/06 contei para o Breno. Dia 11/07, no nosso primeiro ultrassom, não vimos os esperados batimentos cardíacos da 9ª semana. E nessa montanha-russa de emoção, expectativa e frustração, me ausentei. Fiquei só comigo mesma, pra me reencontrar em meio ao caos”, completou.

Perdas gestacionais

A primeira perda da morena aconteceu no início de 2024 após ela e o marido anunciarem a gravidez nas redes sociais, durante uma viagem. Já a segunda aconteceu em março de 2025 e a mais recente no dia 11 de julho.

Apesar do cansaço, Paula garantiu que não desistirá do sonho de dar um irmão ou irmã ao filho Theo, de 2 anos, fruto do relacionamento dela com Breno Simões, que conheceu no reality show da TV Globo.

“Exausta emocionalmente, triste, insegura e grata por Deus estar presente em todos os momentos… Seguimos e seguiremos, dia após dia, sem deixar de acreditar”, concluiu.