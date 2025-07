Dona Ruth desabafa sobre ataques na web após polêmicas

Dona Ruth tem se envolvido em uma série de polêmicas - Foto: Reprodução | Instagram

Mãe da cantora Marília Mendonça, Dona Ruth se pronunciou sobre os ataques que vem recebendo na web após ser alvo de uma série de acusações envolvendo o dinheiro da morte de sua filha. A empresária enviou uma nota oficial ao jornalista Hugo Gloss por meio de sua assessoria e repudiou a situação.

“A assessoria de imprensa de Ruth Moreira vem a público repudiar, com veemência, os ataques cruéis, caluniosos e difamatórios que têm circulado nos últimos dias, especialmente nas redes sociais e em parte da imprensa, colocando em xeque o amor, a dignidade e a integridade de uma mãe que perdeu sua única filha de forma brutal e irreparável”, iniciou o texto.

“É inadmissível que, às vésperas do aniversário de Marília Mendonça, em que completaria 30 anos, Dona Ruth seja alvo de julgamentos desumanos e narrativas distorcidas, sustentadas por recortes parciais de conversas sensíveis, completamente descontextualizadas. Nenhuma dor deve ser explorada”, reforçaram.

O texto ainda garantiu que Ruth não participou das negociações envolvendo o valor do seguro de vida recebido pelas famílias das vítimas do acidente aéreo que matou Marília, em 2021.

“Nenhuma mãe em luto merece ter sua história reescrita por interesses alheios à verdade. As insinuações de que Dona Ruth teria negociado valores do seguro ou agido em benefício próprio são falsas, cruéis e desmentidas por áudios, documentos e decisões judiciais. Ela jamais participou de tratativas financeiras e sempre se manteve ética, respeitosa e empática com as demais famílias envolvidas”, afirmaram.

Guarda do neto

A equipe também citou a relação de Ruth com o neto, Léo, que teve a guarda unilateral concedida para o pai, o cantor Murilo Huff. “Sua conduta honra não apenas a memória de Marília, mas também o amor que sempre dedicou à sua família, à sua filha, à sua carreira e, principalmente, ao neto, sendo ele a única parte de Marília que lhe restou e a quem ela tem se dedicado com amor e responsabilidade desde o nascimento”, explicaram.

“Diante das agressões à sua honra, reputação e à memória de sua filha, e por todas as consequências desastrosas que isso pode representar ao seu neto, Dona Ruth informa que seus representantes legais já estão tomando todas as medidas cabíveis contra os responsáveis por disseminar informações falsas, maliciosas e ofensivas. O luto merece respeito. A verdade prevalecerá”, concluiu o texto.