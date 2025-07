Pedro Scooby expõe conflito com Luana Piovani

Scooby e Luana foram casados por um tempo - Foto: Reprodução | Instagram

Pedro Scooby expôs detalhes de sua relação conturbada com Luana Piovani, mãe de seus três filhos mais velhos. Em entrevista ao podcast Em Pé, o surfista afirmou que viveu uma série de conflitos com a ex sobre a criação das crianças.

“Eu tive um grande problema com a mãe dos meus filhos (Piovani), isso se tornou público e, na verdade, acho que era um problema normal entre pais separados, que pensam diferentes e, em algum momento, se conflitam e tentam se acertar”, disse ele.

O ex-BBB ainda confessou que, apesar dos conflitos, tem uma relação boa com a famosa. “Como a gente, pô, está se acertando cada vez mais. A mídia transforma isso em uma bola de neve muito maior e tudo mais. Vieram falar comigo, eu falei que o problema que eu estava passando era quando eu não tinha o que comer”, completou.

Mais filhos

Durante a conversa, Scooby também falou sobre o desejo de ter mais filhos, mas confessou que teve sua ideia barrada pela atual esposa, a modelo Cíntia Dicker. Ele afirmou que a ruiva “fechou a fábrica” depois de dar à luz a pequena Aurora, filha caçula dele.

“Eu queria fazer diferente, tinha essa vontade e sempre tive a vontade de ter muitos filhos. A Cintia não quer continuar, mas eu queria muito mais. Mas a gente vai tentando convencer. Eu gosto de casa cheia, eu amo. Sou completamente maluco”, contou.