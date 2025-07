Ex-musa da 'Banheira do Gugu' revela se participaria novamente

A modelo fez sucesso no programa - Foto: Reprodução | SBT

O retorno da Banheira do Gugu continua dando o que falar nas redes sociais. Musa do quadro famoso do SBT, Núbia Óliiver comentou sobre a possibilidade de retornar a tração, que agora está sendo exibida no Programa do Ratinho.

“Eu acho que foi uma parte da minha vida que cumpri muito bem naquela época, mas hoje eu não me vejo. Entrando na banheira, fazendo a banheira, não me vejo de jeito nenhum”, disse ela, em entrevista à revista Quem.

“[...] Foi uma fase muito gostosa, mas a que estou vivendo hoje também é. O que mais me perguntam é se eu tenho vontade de voltar, mas não. Eu encaro todas as fases da vida de forma muito positiva”, completou.

A modelo ainda contou que não assistiu a nova versão da atração, mas criticou o formato da banheira. “Eu não vi a estreia. Vi comentários depois. A única crítica que eu tenho pra fazer é que a banheira do Gugu era redonda, essa agora foi quadrada”, disparou.

Rivalidade

Durante o bate papo, Núbia também falou sobre os rumores de havia uma rivalidade entre ela e as outras integrantes do quadro na época: Luiza Ambiel e Solange Gomes, que posteriormente participaram do reality show A Fazenda, da Record TV.

“De minha parte, sempre foi muito leve. Nunca me coloquei em disputa com ninguém. Parece que existia esse clima, pelos rumores da mídia, mas eu nunca me envolvi”, confessou.