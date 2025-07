Anos 90 de volta? Relembre momentos icônicos da banheira do Gugu

O quadro fez sucesso nos anos 90 - Foto: Reprodução | SBT

Clássico dos anos 90, o quadro banheira do Gugu está de volta no SBT. Exibido agora durante o programa do Ratinho e apresentado pelo comunicador que leva o mesmo apelido, o quadro chamou a atenção dos internautas na web nesta segunda-feira, 15.

A brincadeira clássica consiste em fazer convidados famosos tentarem encontrar sabonetes espalhados pela banheira, enquanto são impedidos por uma modelo de biquíni. A primeira edição contou com a participação da Mulher Melão e do ex-Fazenda Yuri Bonotto, que ficou conhecido como “bombeiro da Eliana”.

🧼 📺 Mulher Melão participa com Sérgio Mallandro do retorno da "Banheira do Gugu", ao vivo no SBT, no Programa do Ratinho.pic.twitter.com/gYLVJ1kGnH — République (@republiqueBRA) July 15, 2025

Na primeira edição, modelos como Luíza Ambiel, Solange Gomes, Nana Gouvêa e Helen Ganzarolli fizeram sucesso ao expor seus corpos sarados de biquini na banheira, enquanto agarravam os famosos.

Pensando nisso, o portal A TARDE reuniu três momentos icônicos da banheira do Gugu para matar a saudade dos telespectadores amantes da atração.

Confira:

Briga entre Luiza Ambiel e Marcelo de Nóbrega

Luíza Ambiel viveu uma verdadeira pancadaria com Marcelo de Nóbrega durante o quadro. O rapaz tentou puxar o biquíni dela para baixo, causando revolta na modelo, que se matriculou em aulas de jiu-jitsu, para a ajudar a se prevenir de outras situações.

Marcelo no programa | Foto: Reprodução | SBT

Mamonas Assassinas

Um dos momentos mais lembrados pelos telespectadores é a participação do vocalista Dinho, da banda Mamonas Assassinas, em 1995. O cantor foi escolhido para representar seus colegas de grupo e lutou contra a modelo Luiza Ambiel para conseguir os sabonetes.

Dinho no programa | Foto: Reprodução | SBT

Tiririca e os pés de pato

Participante ativo do quadro, Tiririca se destacou por nunca sair do personagem durante a busca pelo sabonete. Em uma gravação, o humorista chegou a usar pés de pato e um snorkel para conseguir vantagem na prova, garantindo as risadas do público.