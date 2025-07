Suspeito rouba música inédita de Beyoncé

A cantora foi vítima de um roubo - Foto: Reprodução | Instagram

Beyoncé passou por uma situação inusitada em Atlanta, nos Estados Unidos, na última semana. A cantora teve pen drives com músicas inéditas e planos relacionados a shows roubados do carro alugado de seu coreógrafo, que estava com um dançarino.

Em seu depoimento, o coreógrafo Christopher Grant disse à polícia de Atlanta que o vidro traseiro do carro estava quebrado e o suspeito levou a bagagem, um laptop, fones de ouvido e peças de roupas de luxo.

Ele ainda afirmou que os pen drives roubados continham canções com marca d'água, músicas inéditas, planos de gravação para o show da turnê Cowboy Carters e listas de músicas passadas e futuras.

Segundo informações da AFP, a polícia de Atlanta emitiu um comunicado e informou que um mandado de prisão havia sido emitido para um suspeito, que permanecia foragido até o momento.

Turnê Cowboy Carters

A turnê começou em abril deste ano após a cantora ganhar o primeiro Grammy de 'Álbum do Ano' com o Cowboy Carters, álbum de música country que nomeia a famosa turnê.

Em Atlanta, Beyoncé fez quatro shows e encerrou sua passagem pelo estado na última segunda-feira, 14. A tour Cowboy Carter fará seu encerramento em Las Vegas no final de julho.