Atriz revela que desenvolveu hérnia após usar calças justas

A famosa precisou ser internada - Foto: Reprodução | Instagram

Suki Waterhouse surpreendeu os seguidores de sua conta no ‘X’, o antigo Twitter, nesta segunda-feira, 14, ao revelar que foi diagnosticada com uma hérnia. A atriz publicou um registro em uma cama de hospital e contou que a doença foi ocasionada pelo uso de calças muito apertadas.

“Suki, você nunca mais tuíta”, escreveu ela no post, simulando a fala de um fã. “Você já parou para pensar que eu usava calças tão apertadas há 6 meses que me causaram uma hérnia e fiquei com muito medo de contar?”, completou.

A atriz foi diagnosticada há alguns meses | Foto: Reprodução | X

Apesar da revelação polêmica, a artista, que está em turnê divulgando seu novo álbum musical, não deu muitos detalhes sobre a doença e como recebeu o diagnóstico.

Casamento famoso

Vale lembrar que Suki é noiva do ator Robert Pattinson, conhecido por Crepúsculo. Eles estão juntos desde 2018 e são pais de uma menina, que ainda não teve o nome revelado.

Em entrevista ao E! News, a loira afirmou que está apaixonada pela garotinha. “Estou absolutamente obcecada por ela. Ela está se virando, sentando, tentando engatinhar, fazendo todas as coisas”, disparou.