MC Daniel se pronuncia sobre agressão contra ex

MC Daniel usou suas redes sociais para se pronunciar sobre as acusações que recebeu nesta segunda-feira, 14. O cantor fez um post em seu perfil do Instagram e negou que tenha agredido a ex, Lorena Maria.

“Eu acho que é meio óbvio o que eu vou falar agora, mas se tem que falar: eu nunca agredi a Lorena, nem xinguei, nem gritei com ela na minha vida... Primeiro, por amar ela. Segundo, por respeitar — por ser minha mulher, mãe do meu filho. Minha criação jamais permitiria isso também”, disse ele.

O funkeiro ainda alegou que o autor das acusações, um amigo pessoal de Lorena, responderá judicialmente pelas falas. “Infelizmente, ele vai ter que pagar na Justiça pelo que fez, por falar o que não devia. Tanto que ele já pagou e disse: ‘Depois vou me pronunciar sobre o que falei’. Vai falar porr@ nenhuma, porque ele nem me conhece”, disparou.

“Não sei, vocês viram aí, ele me mandava um monte de mensagem falando sobre a forma como eu tratava a Lorena, me elogiando de várias formas e eu nunca tive nem contato com ele, nunca nem respondi a ele”, completou.

“E é óbvio que se ele apagou, é porque é mentira, se fosse verdade ele ia deixar, né? E ele ia até o fim nisso. Se ele apagou é porque ele está devendo e agora ele vai ter que resolver isso na justiça”, concluiu.

Término

Vale lembrar que Daniel e Lorena terminaram o noivado recentemente. O anúncio foi feito através de um post no Instagram da influenciadora, que é mãe do único filho do artista, chamado Rás.

“Com o coração e a alma ainda se refazendo, venho dizer que nosso ciclo chegou ao fim. Pra quem não acredita e sempre nos julgou, foi AMOR. Intenso, verdadeiro, avassalador. Mas nem sempre isso basta”, escreveu ela.

“Peço com carinho: não ataquem. Nem a mim, nem a ele. E, principalmente, não coloquem mais uma vez o peso de um fim nas costas de uma mulher. [...] A internet também ajuda muito a destruir as relações, somos humanos, tudo o que vocês fazem, dói. Muito”, completou.