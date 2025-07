Amigo de Lorena Maria faz acusação grave contra MC Daniel

Os dois estão separados - Foto: Reprodução | Instagram

O término de MC Daniel e Lorena Maria ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira, 14. Após o casal anunciar o fim do noivado neste final de semana, um amigo da influenciadora, chamado Rapha Werneck, fez graves acusações contra o funkeiro.

Em seu perfil do Instagram o rapaz chamou o artista de “tóxico, abusivo, agressivo e enganador”. Ele ainda afirmou que tudo o que o MC fazia era posado em frente às câmeras, com o intuito de melhorar a imagem dele.

“Tudo montado, tudo fake! Até pra dar um beijo tinha que ter câmera pra se fingir de bom moço. Lorena se livrou, sim. Nenhuma mulher merece um cara desses. FALSO!”, escreveu ele nos stories.

“De que adianta falar de Deus na frente das câmeras e tratar a mulher mal, com desdenho, ofensas e palavras de baixo calão? Manipulação, falsas declarações e falsas promessas de amor e logo após o descarte”, completou.

Pronunciamento

Minutos depois, Lorena Maria se manifestou sobre o assunto em seu perfil do Instagram. A morena alegou que o amigo mentiu em suas declarações e garantiu que ela nunca foi maltratada por Daniel, que é pai de seu filho.

“Não procede absolutamente nada do que o Rafael falou. Nada. Não sei com qual intenção, até porque destruir mais o que não é? Se eu jamais vim expor alguém ou difamar, ninguém tem o direito de fazer isso! Não procede”, escreveu ela.

Post de Lorena Maria | Foto: Reprodução | Instagram

No dia anterior, a empresária já havia falado sobre o assunto e pediu que as pessoas a deixassem em paz. “Não adianta eu falar nada, mas nunca precisei do dinheiro de ninguém. O único dinheiro [que tenho] vem do meu bolso e nem quero ter dinheiro de ninguém, porque eu tenho meu próprio. Apesar de não adiantar falar nada disso, eu sou tão orgulhosa, tão orgulhosa, que eu simplesmente não consigo e não aceito dinheiro de ninguém, independente de qualquer coisa”, disse.

“Eu também não tenho que ficar me provando, tentando convencer ou provar [algo] para ninguém. Só quero ficar em paz, que isso tudo passe logo e que eu consiga entrar aqui [no Instagram] sem ver minha cara por aí o tempo todo e vocês resgatando coisas muito dolorosas”, completou.