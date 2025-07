VÍDEO: Neymar testa Batmóvel milionário que solta jato de fogo

Neymar dirigindo a réplica do Batmóvel - Foto: Reprodução | Instagram

O jogador Neymar, de 33 anos, surpreendeu os fãs ao aparecer em um vídeo pilotando sua réplica do Batmóvel, carro icônico do universo do Batman. Na gravação, o craque do Santos testa o motor potente do veículo e se diverte ao liberar um jato de fogo pelo escapamento.

Admirador assumido do super-herói da DC Comics, Neymar investiu alto para ter o carro dos sonhos na garagem. Segundo o jornal Estadão, o modelo foi entregue na última sexta-feira, 11, após três anos de trabalho sob comando do designer Adhemar Cabral. O valor estimado do projeto gira em torno de US$ 1,5 milhão — cerca de R$ 8,3 milhões na cotação atual.

Veja o vídeo:

Apesar do visual cinematográfico e da performance robusta, com motor V8 e potência entre 450 e 500 cavalos, o automóvel não pode circular pelas vias públicas. Isso acontece porque a réplica não possui emplacamento nem homologação. Sendo assim, Neymar só pode dirigir o Batmóvel em locais privados, como o condomínio de alto padrão onde reside, em Santos (SP).

Ao celebrar a conclusão do projeto nas redes sociais, Adhemar Cabral escreveu:

"Acompanhe um pouco dos 3 anos enfrentando um dos maiores desafios da nossa jornada. Cada parafuso, cada solda… Tudo feito com alma. Hoje, o Tumbler ganha um novo lar. Desafio superado. Satisfação imensa. Seguimos construindo sonhos com paixão. Muito obrigado a toda minha equipe que realizam sonhos de apaixonados!"