Mãe de Marília Mendonça se pronuncia sobre acusações graves

Dona Ruth quebrou o silêncio e se pronunciou sobre as acusações que recebeu nos últimos dias. Mãe da cantora Marília Mendonça, ela concedeu uma entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, neste domingo, 13, e contou sua versão dos fatos.

Na conversa, a empresária alegou que nunca exigiu 50% do valor do seguro recebido pelos familiares das vítimas que também faleceram durante o acidente de avião que ocasionou na morte de sua filha, em 2021.

“Eu não conversei com nenhuma daquelas pessoas. O advogado disse que o juiz entendeu que a maior parte teria que ser da Marília. Foi uma decisão do juiz. O povo só esquece que eu tinha um irmão ali também. Não era só minha filha. Eu estava vivendo um luto duas vezes”, disse ela.

O advogado de Ruth, Robson Cunha, também detalhou a situação. “A Dona Ruth, em nenhum momento, isso eu te reforço, fez nenhuma tratativa com nenhuma das partes. Quem tratou desse assunto foi exclusivamente os representantes legais, os advogados. A seguradora fez o deposito em juízo do valor. Quando nós recebemos a minuta da empresa de táxi aéreo, nós já recebemos com essa divisão”, explicou.

“Tiveram tratativas sim. Quando nós recebemos a minuta, ela já veio com a diferença de valores, com a distribuição. Eu recebi do advogado responsável pela empresa de táxi aéreo. As partes que, por ventura, entendam que necessitam de uma indenização a partir da definição da culpa do acidente, poderão fazê-lo de uma forma a buscar seus direitos na justiça”, concluiu.

Guarda do neto

Dona Ruth também se pronunciou sobre a perda da guarda de seu neto, Léo, que agora mora com o pai, o cantor sertanejo Murilo Huff. Ela negou as acsções de alienação parental e afirmou que o garoto sempre conviveu bem com a família paterna.

“Ele [Léo] sempre conviveu com a família lá. Ele ama o pai dele. Eu sempre quis que ele convivesse, todo mundo junto. Essa vontade não se quebrou da minha parte. Ele [Murilo] que entrou com o pedido”, disparou.

“A gente vivia no respeito. Eu respeitando ele. As festas do Dia das Mães sempre foram aqui, ele vinha pra cá. Havia uma convivência até ele ir lá e pedir a guarda”, reforçou Ruth.

Ela ainda negou a informação de que teria omitido as informações sobre a saúde do garoto para o pai. “O cuidado eu faço junto com uma médica, endócrina dele. A gente tem um grupo com todas as babás que entram. Meu marido, eu. O pai sempre soube de tudo. Nunca houve [discordância ou omissão]”, contou.

"Tudo o que vem de Marília é 100% do seu neto?"

"100% dele."

"E de que maneira eram administrados com a guarda compartilhada?"

Por fim, Ruth alegou que as contas da herança do garoto estão bloqueadas temporariamente. “Essa decisão é provisória. As contas estão bloqueadas até se resolver. Tudo que vem de Marília é 100% dele. Ele é o único herdeiro. Ele [Murilo] é o responsável da conta, ele administra e os dois podiam movimentar”, finalizou.