Léo Picon anuncia ser pai após postar foto com bebê no colo

A bebê se chama Maria Helena - Foto: Reprodução | Instagram

O influencer Léo Picon, de 28 anos, surpreendeu a internet neste sábado, 13, ao publicar uma foto segurando uma recém-nascida e anunciar, na legenda, que se tratava de sua filha. A revelação pegou fãs e amigos de surpresa, gerando confusão e curiosidade nas redes sociais.

“Filha, seja bem-vinda! Esperei muito por você, Maria Helena. Vivi em segredo esse momento da minha vida. Não queria que o campo energético alheio interferisse nesse momento que passamos e de fato o melhor da vida se vive em off”, escreveu o influenciador na legenda.

A publicação com tom emocionado fez muita gente acreditar que Léo, irmão de Jade Picon, havia se tornado pai em segredo. No entanto, a suposta paternidade não passava de uma brincadeira.

A bebê, chamada Maria Helena, é filha dos médicos José Matheus Frizzo e Nicole Aranha, amigos próximos de Léo. O influenciador havia apenas visitado o casal e aproveitou o momento para pregar uma peça no Instagram.

Mesmo assim, a pegadinha enganou diversos seguidores, incluindo celebridades. Sabrina Sato, por exemplo, comentou: “Eu estou em choque. Parabéns, Léo”. Já outros famosos desconfiaram da veracidade do anúncio, como foi o caso do cantor Lucas Lucco: “Não sei se dou parabéns. Se for verdade, titio já ama”, escreveu.