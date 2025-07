Cantor sertanejo sofre acidente e tem carro destruído

O carro do artista após o acidente - Foto: Divulgação | Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora

Dupla sertaneja do cantor César Menotti, Fabiano sobre um acidente grave neste domingo, 13. O cantor capotou o carro na BR-040, trajeto entre Belo Horizonte e a cidade de Cordeiro, no interior do Rio de Janeiro, onde se apresentaria neste fim de semana.

Segundo informações do portal de Leo Dias, o acidente aconteceu mais precisamente nas proximidades de Juiz de Fora. Fontes informaram que Fabiano havia acabado de se apresentar em Belo Horiznte, capital mineira, na noite anterior ao ocorrido.

Em nota, Fabiano explicou o ocorrido detalhadamente ao portal. “Aconteceu essa fatalidade de um carro ter freado na frente e eu ter que desviar dele. Acabou pegando outro carro, bateu na lateral do meu, perdeu o controle e capotou”, disse.

Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais, é possível notar o veículo totalmente destruído e com as rodas traseiras arrancadas devido ao impacto na hora da colisão.

Atendimento médico

Apesar do impacto do acidente, Fabiano não sofreu ferimentos graves. O secretário, que estava com ele no momento da colisão, teve um pequeno corte na mão e foi encaminhado para o hospital, a fim de realizar uma sutura no ferimento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o outro veículo envolvido era conduzido por um Tenente da Polícia Militar de Minas, que também não se machucou e recusou atendimento pré-hospitalar.

O ocorrido não teve impacto na agenda de show de César Menotti e Fabiano, que seguem com a programação prevista inicialmente.