Luan Santana tenta comer calcinha em show e web reage

O cantor costuma ganhar a peça íntima nos shows - Foto: Reprodução | Instagram

As fãs de Luan Santana já se acostumaram a dar calcinhas de presente para o cantor durante seus shows. Em um show desta semana, o artista acabou recebendo mais uma peça íntima e tentou comê-la após achar que se tratava de um item comestível.

“É daquelas comestíveis, não é?”, perguntou ele, enfiando a calcnha boca antes mesmo de receber a resposta da dona do presente, retirando-a imediatamente ao perceber que era uma peça tradicional de pano.

Surpresa com a reação do ídolo, a moça acabou registrando o momento e compartilhou em seu perfil do Instagram, com a seguinte legenda: “E eu que joguei uma calcinha para o meu ídolo e ele comeu achando que era comestível?”.

Repercussão na web

O vídeo acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de comentários dos internautas, que criticaram a atitude da garota em jogar a calcinha sensual para o sertanejo, que é casado com a modelo Jade Magalhães.

“Sei lá não tenho mais coragem de fazer isso, ele é casado”, disse uma. “Que coisa ridícula! Todo mundo sabe que ele é casado”, detonou outra. “Acho isso tão deselegante. Uma falta de respeito”, reforçou uma terceira.