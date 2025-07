Filho de jogador sofre ataques na web após usar vestido em festa

Menino aparece em um parque aquático vestindo um vestido rosa - Foto: Reprodução | Redes sociais

Pedro Rodríguez, atacante espanhol conhecido por sua trajetória no Barcelona e atualmente jogador da Lazio, compartilhou nas redes sociais um momento especial: o aniversário de 8 anos de seu filho, Marc. A comemoração, no entanto, acabou gerando repercussão negativa por parte de internautas.

Na foto publicada em 23 de junho, o menino aparece em um parque aquático vestindo um vestido rosa, uma coroa e posando ao lado de um bolo com o tema Lilo & Stitch. O que seria uma lembrança carinhosa do momento familiar se transformou em alvo de ataques ofensivos nas redes sociais.

Muitos dos comentários direcionados à imagem tinham teor homofóbico e agressivo, levantando críticas sobre o preconceito enfrentado por crianças que fogem de padrões tradicionais de gênero. A onda de intolerância gerou reações imediatas, incluindo manifestações públicas de apoio.

Uma das declarações mais destacadas veio da eurodeputada e ex-ministra da Igualdade Irene Montero. Em sua conta oficial, ela saiu em defesa de Marc e condenou os ataques: “Todas as crianças têm o direito de ser quem são sem que ninguém as insulte ou humilhe”, escreveu.

Marc é o caçula de três filhos que Pedro teve com Carolina Martín, de quem se separou em 2017. A festa de aniversário ocorreu em clima de alegria, com a presença da atual companheira do jogador, Patricia Magaña.

Apesar da repercussão, Pedro Rodríguez ainda não se pronunciou sobre o episódio. Os comentários na publicação original foram desativados, sinalizando uma tentativa de evitar a continuidade dos ataques.