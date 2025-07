Polêmica de Dona Ruth: áudio comprometedor vem à tona e provoca reviravolta

Dona Ruth e sua defesa não se pronunciaram - Foto: Divulgação

Uma nova reviravolta surgiu na polêmica envolvendo Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça, sobre a divisão da indenização do seguro do acidente aéreo que matou a artista e outras quatro pessoas. Um áudio divulgado com exclusividade no programa Fofocalizando, do SBT, nesta segunda-feira, 14, trouxe à tona uma suposta contradição entre o que foi dito por ela em rede nacional e o que aconteceu nos bastidores.

A gravação em questão mostra Fernanda Costa, viúva do produtor Henrique Bahia, uma das vítimas do acidente, suplicando a Dona Ruth para que a indenização paga pela seguradora Mapfre fosse dividida em partes iguais entre os familiares dos envolvidos. No pedido, Fernanda argumenta que sua situação é delicada, já que perdeu o pai de seu filho e enfrenta dificuldades financeiras.

“Ruth, pelo amor que você tem a Deus... nossa, não estou aguentando isso mais... Por favor, conversa com seu advogado, libera para todo mundo receber as partes iguais para ver se esse negócio desenrola”, diz ela em trecho do áudio.

Segundo a apresentadora Gaby Cabrini, que revelou o conteúdo no ar, Dona Ruth chegou a responder à mensagem, mas se esquivou da questão. De acordo com a leitura feita no programa, a mãe da cantora afirmou que quem deveria resolver a questão era seu advogado. “Ela fala que não pode enumerar o tanto de problema que tem... mas que Fernanda não tem nada a ver com isso, e que ela deve resolver com o advogado dela. Depois disso, bloqueou a Fernanda”, disse Cabrini.

O que Dona Ruth afirmou ao Fantástico

Em entrevista ao Fantástico, exibida anteriormente pela TV Globo, Dona Ruth havia negado que o pedido pela maior parte da indenização tenha partido de sua defesa. Na ocasião, ela alegou que, além de perder a filha, também havia perdido o irmão no acidente, motivo pelo qual teria ficado com uma parte maior do valor.

A divisão da quantia, que giraria em torno de US$ 1 milhão, conforme apuração do programa, foi alvo de críticas por parte das famílias das demais vítimas. As declarações de Dona Ruth ao Fantástico não mencionaram qualquer contato com Fernanda ou que tivesse recusado diretamente o pedido dela, o que agora é contradito pela existência do áudio.

Até o momento, Dona Ruth e sua defesa não se pronunciaram publicamente sobre o áudio divulgado.

Veja o trecho do programa Fofocalizando: