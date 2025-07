Harry Potter: HBO divulga primeira imagem da nova produção

A série já está sendo gravado - Foto: Divulgação

Os fãs de Harry Potter ficaram alucinados na tarde desta segunda-feira, 14. A HBO divulgou a primeira imagem das gravações da série que contará a saga do bruxo mais famoso do mundo.

“Alunos do primeiro ano, um passo à frente. A série original da HBO Harry Potter já está em produção”, escreveram na legenda da publicação, exibindo um registro do ator Dominic McLaughlin, interprete do Harry.

Nos comentários, diversos internautas celebraram a novidade. “Menino! Boa sorte, garoto. O peso é imenso, mas o legado será maior ainda! Vai com tudo!”, disse um. “Ele está ótimo como o Harry!”, afirmou outra.

Elenco de Harry Potter

Vale lembrar que o elenco principal da trama já foi divulgado pela plataforma de streaming. Em maio deste ano, Arabella Stanton e Alastair Stout tiveram seus rostos expostos na mídia como a nova Hermione Granger e o novo Ron Weasley.

Já Neville Longbottom, Dudley Dursley, Madame Rolanda Hooch e Garrick Ollivander serão interpretados por: Rory Wilmot, Amos Kitson, Louise Brealey e Anton Lesser, respectivamente.