Conheça os atores que darão vida a Harry Potter, Hermione e Ron na HBO

Os atores representarão os bruxos - Foto: Divulgação | HBO

A escolha dos atores que representarão os personagens Harry Potter, Hermione e Ron na nova série da HBO está dando o que falar nas redes sociais. Escalados para dar vida aos trio de bruxos mais famosos do mundo, Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout tiveram seus rostos expostos nesta terça-feira, 27.

As crianças passaram por uma seleção contra outros atores do Reino Unido e da Irlanda, com idades entre 9 e 11 anos. Eles tiveram que enviar duas fitas de vídeo: uma com duração de 30 segundos e outra de 1 minuto.

Na primeira, os candidatos fizeram a performance de um poema ou monólogo, que poderia ser de um livro favorito, peça teatral ou algo de sua própria criação. Já no segundo vídeo, eles se apresentaram para os diretores, contando sua data de nascimento, altura, local de residência e detalhes sobre pessoas próximas ou animais de estimação.

Outros trabalhos dos atores

Entretanto, engana-se quem pensa que este será o primeiro trabalho marcante na vida dos atores mirins. Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout já atuaram em outras produções teatrais e nos cinemas. Confira:

Arabella Stanton, a Hermione Granger

Intérprete da personagem Hermione Granger, Arabella Stanton é a artista com mais experiência entre os colegas. A jovem britânica, que é conhecida entre os amigos e familiares como Bella, começou a trabalhar com teatro no Reino Unido em 2023, quando tinha 9 anos de idade.

Ela já atuou no musical “Matilda Wormwood”, de setembro de 2023 a março de 2024, onde interpretou a personagem principal, Matilda, ao lado de Estella Evans, Sophia Goodman e Selena Karir. Arabella também trabalhou no elenco de “Starlight Express”, o qual esteve em cartaz no ano passado em Londres.

Apesar da experiência com teatro, esse é o primeiro trabalho da garota em uma produção que será exibida na TV.

Dominic McLaughlin, o Harry Potter

Diferente dos colegas de elenco, o dono do papel mais importante da série da HBO, Dominic McLaughlin, já contracenou no filme “Grow”, previsto para ser lançado este ano. Na obra ele atuou ao lado de grandes nomes como Golda Rosheuvel e Nick Frost.

Alastair Stout, o Ron Weasley

Último integrante do trio, Alastair Stout iniciou sua carreira realizando campanhas publicitárias. Intérprete do personagem Ron Weasley, o ruivo já participou de diversos comerciais.

Entretanto, esse será o primeiro trabalho dele nas telinhas, assim como a intérprete de sua amiga e par romântico na trama, a atriz Arabella Stanton, que dá vida a Hermione Granger.