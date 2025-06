'O Agente Secreto' já tem data de estreia no Brasil; veja detalhes - Foto: AFP

Em publicação no X (antigo Twitter), o diretor Kleber Mendonça Filho confirmou que a primeira exibição de “O Agente Secreto” no Brasil acontecerá em Recife. O longa, que conquistou dois prêmios no Festival de Cannes no último sábado, 24 de maio, ainda não tem data oficial de estreia no país.

Apesar da ausência de um calendário confirmado, o comentário do diretor sugere que o lançamento nacional está próximo. A escolha por Recife, cidade natal de Mendonça Filho, reforça a ligação do cineasta com sua terra e tradição de estrear seus principais projetos na capital pernambucana.

Obrigado pela postagem prefeito! O Cinema como catalisador do Centro da Cidade é tema que podemos continuar conversando. A 1a sessão de O AGENTE SECRETO no Brasil será no Recife. Grande abraço! — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) May 26, 2025

Kleber Mendonça Filho é eleito Melhor Diretor em Cannes e entra para história

Após a vitória de Wagner Moura como Melhor Ator, o cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho venceu o prêmio de Melhor Direção no Festival de Cannes 2025, consagrando sua carreira com 'O Agente Secreto'. O longa já havia conquistado dois prêmios paralelos pouco antes desta premiação.

A cerimônia foi realizada neste sábado, 24, na Riviera Francesa. Reconhecido por sua linguagem estética ousada e politicamente engajada, Mendonça encantou o júri com a direção do thriller ambientado em Recife, sua terra natal, durante a ditadura militar brasileira.

A distinção marca mais um passo histórico para o brasileiro no exterior, que já havia sido destaque com 'Aquarius' e 'Bacurau' - que ganhou o Prêmio do Júri em Cannes-, agora se consolida como um dos grandes autores do cinema contemporâneo.

A vitória fortalece ainda mais a campanha internacional de O Agente Secreto, que será distribuído nos EUA pela Neon e no Brasil pela Vitrine Filmes.