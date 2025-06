Novos Harry Potter, Hermione e Ron são revelados em série da HBO

Os atores darão vida aos personagens clássicos - Foto: Divulgação

Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley ganharam nos rostos na série da HBO Original sobre o universo do bruxo mais famoso do mundo. O anúncio oficial foi feito na tarde desta terça-feira, 27, através de um post no perfil oficial da plataforma de streaming.

No registro, é possível ver os atores mirins Dominic McLaughlin caracterizado como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout assumindo o papel de Ron Weasley.

Animados com a nova versão do trio, Francesca Gardiner (showrunner e produtora executiva) e Mark Mylod (diretor de múltiplos episódios e produtor executivo) confessaram que foi uma escolha difícil para compor o elenco da nova adaptação dos livros da escritora J.K. Rowling.

“Após uma grande busca, liderada pelas diretoras de casting Lucy Bevan e Emily Brockmann, temos o prazer de anunciar que encontramos nosso Harry, Hermione e Ron. O talento desses três jovens atores é realmente encantador, e mal podemos esperar para que o mundo testemunhe a magia deles juntos na tela”, informaram.

“Agradecemos às dezenas de milhares de crianças que participaram das audições. Foi um verdadeiro prazer descobrir a imensa riqueza de jovens talentos que temos no Reino Unido”, concluíram em nota enviada à imprensa.

Adaptação fiel

Segundo informações da própria HBO, a série terá a missão de retratar fielmente a saga de livros ‘Harry Potter’ e terá produção executiva de J.K. Rowling. Cada temporada apresentará Harry Potter em aventuras pelo universo representado nas histórias.

A obra está sendo gravada nos estúdios Warner Bros e é escrita e produzida por Francesca Gardiner. Os episódios estarão disponíveis na HBO Max, onde os filmes clássicos originais continuarão disponíveis para serem assistidos pelos fãs da saga em todo o mundo.