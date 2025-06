Netflix anuncia 10 novas produções brasileiras e aposta em terror

Netflix aposta em terror nacional e anuncia 10 novas produções brasileiras - Foto: Divulgação | Netflix

A Netflix anunciou dez novas produções nacionais a serem filmadas até o fim de 2025, reforçando sua aposta no mercado audiovisual brasileiro. O destaque vai para o filme "Fazenda Colonial", primeira produção brasileira de terror da plataforma, que propõe uma releitura do gênero ao explorar traumas históricos relacionados à escravidão e ao colonialismo. A trama acompanha um grupo de amigos que, ao visitar uma antiga fazenda, se depara com horrores do passado que ainda ecoam no presente.

Segundo Rodrigo Letier, sócio-produtor da Kromaki, responsável pela coprodução ao lado da Panda Filmes, o filme “parte do terror para trazer à tona ecos da escravidão, racismo e práticas coloniais que ainda perduram”. Dirigido por Marcela Mariz e Renata di Carmo, o longa busca criar um terror com identidade brasileira, utilizando a simbologia de fazendas coloniais e apostando em efeitos visuais sofisticados para intensificar o suspense.

Mais produções brasileiras anunciadas pela Netflix:

1. Emergência Radioativa

Minissérie baseada no acidente com o Césio-137 em Goiânia, em 1987. Criada por Gustavo Lipsztein, dirigida por Fernando Coimbra e produzida pela Gullane, explora a corrida de físicos e médicos para conter os danos do maior acidente radiológico fora de uma usina nuclear.

2. Fúria

Série sobre o universo do MMA, criada por Igor Verde e Gustavo Bragança e dirigida por José Henrique Fonseca. Produzida pela Zola Filmes, apresenta cenas coreografadas por Peter Lee Thomas, profissional internacionalmente reconhecido.

3. Meu Namorado Coreano

Doc-reality produzido pela Floresta, acompanha cinco brasileiras em Seul, vivendo os desafios das diferenças culturais e da distância nos relacionamentos.

4. Brasil 70 - A Saga do Tri

Minissérie da O2 Filmes que recria, com efeitos visuais, a trajetória da seleção brasileira na Copa de 1970. Dirigida por Pedro e Paulo Morelli, promete uma abordagem imersiva dentro dos gramados

5. Documentário sobre Ronaldinho Gaúcho

Coprodução da Canal Azul e Trailer Filmes, revisita a trajetória do craque através de depoimentos inéditos e histórias pouco conhecidas, com direção de Luis Ara.

6. Documentário sobre o Santos e Neymar Jr.

Produção da Improbable Media e Ginga Pictures sobre o período de crise e a tentativa de renascimento do Santos, com foco na volta de Neymar Jr. ao clube.

7. Thriller inspirado no caso Elize Matsunaga

Dirigido por Vellas e roteirizado por Raphael Montes, o filme explora a complexa dinâmica do crime que chocou o Brasil, com produção da Boutique Filmes.

8. Marcha das Onças

Primeiro documentário de natureza da Netflix na América Latina. Dirigido por Lawrence Wahba, acompanha a vida de três onças-pintadas no Pantanal.

9. Spin-off de Sintonia

Filme derivado da série de sucesso, focado na trajetória de Nando, com direção de Johnny Araújo e produção da Gullane.

10. Fazenda Colonial

Primeiro filme brasileiro de terror produzido pela Netflix, com elementos de crítica social e ambientação histórica, marcando um novo momento para o audiovisual nacional no gênero.