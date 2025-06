The Last of Us: detalhes sobre nova temporada são revelados

Ellie (Bella Ramsey) é a protagonista da série - Foto: Reprodução

A segunda temporada de The Last of Us chegou ao fim no último domingo, 25, com um episódio que dividiu opiniões e deixou diversas pontas soltas. Inspirada no game The Last of Us Part II, a série deve seguir caminhos ainda mais sombrios e intensos na sua terceira temporada, já confirmada pela HBO.

O Cineinsite reuniu tudo o que já se sabe sobre os próximos episódios da produção. Confira:

Quando estreia a 3ª temporada de The Last of Us?

Apesar da confirmação da terceira temporada pela HBO em abril deste ano, ainda não há uma data oficial de estreia. Considerando o intervalo de pouco mais de dois anos entre as duas primeiras temporadas, a nova leva de episódios pode chegar por volta de 2027, isso se o ritmo de produção se mantiver semelhante.

Qual será a trama da próxima temporada?

Ainda sem sinopse oficial, a expectativa é que a terceira temporada aprofunde a jornada de Abby (Kaitlyn Dever), explorando seu passado e suas motivações ao longo de três dias em Seattle, paralelamente à trajetória de vingança de Ellie (Bella Ramsey). Essa estrutura espelha diretamente os eventos do segundo jogo da franquia.

Elenco: quem retorna na nova temporada?

O elenco ainda não foi totalmente confirmado, mas Bella Ramsey deve continuar como Ellie e Kaitlyn Dever como Abby. Há chances também de retornos de Isabela Merced (Dina), Gabriel Luna (Tommy) e Jeffrey Wright (Isaac). Já Pedro Pascal (Joel) pode aparecer em flashbacks, algo que não foi descartado pelos criadores da série.

Quando começam as gravações da 3ª temporada?

De acordo com a atriz Isabela Merced, as filmagens devem começar apenas em 2026. A HBO ainda não divulgou uma data oficial para o início da produção.

Será a última temporada de The Last of Us?

Não se sabe ao certo se a terceira temporada será a última. O cocriador Craig Mazin revelou que a narrativa pode se estender até uma quarta temporada, caso haja interesse do público e disponibilidade para continuar desenvolvendo a história.