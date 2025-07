A série que quebrou recordes e se tornou a mais duradoura da Netflix

Série se torna a produção original mais duradoura da plataforma de streaming - Foto: Divulgação

Mesmo longe do hype de fenômenos como Stranger Things e Round 6, uma série de drama entrou para a história da Netflix ao ser renovada, nesta última quinta-feira, 10, para sua oitava temporada. Com isso, a série Virgin River se torna a produção original mais duradoura da plataforma de streaming.

A nova temporada foi confirmada antes mesmo da estreia da sétima temporada, prevista para acontecer entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026. A decisão mostra a confiança da plataforma na continuidade da história baseada nos livros de Robyn Carr. A prática já havia ocorrido em 2024, quando a Netflix confirmou a sétima temporada sem ter lançado a sexta.

Ao atingir oito temporadas, a produção ultrapassa comédias populares como Orange Is the New Black (2013–2019) e Grace and Frankie (2015–2022), ambas com sete anos de duração. Entre os dramas, o recorde era dividido por House of Cards (2013–2018) e The Crown (2016–2023), com seis temporadas cada.

A produção espanhola Elite (2018–2024) também alcançou oito temporadas, mas teve um número menor de episódios, foram 64 ao todo. Já Virgin River ultrapassará essa marca, chegando a 84 capítulos ao fim de seu oitavo ano.

Um dos fatores que contribuem para sua longevidade é o baixo custo de produção. Sem grandes efeitos visuais ou cenas de ação complexas, a narrativa se sustenta nos dramas interpessoais de uma pequena comunidade.

Mesmo sem estar entre os maiores sucessos de audiência na plataforma, a série já apareceu 30 vezes no Top 10 global da Netflix, uma marca significativa, especialmente considerando o investimento baixo de produção. A combinação de bom desempenho, baixo custo e narrativa envolvente garantiu à produção um lugar privilegiado na história do streaming.

A Netflix também busca evitar longos intervalos entre as temporadas de Virgin River, liberando as equipes para iniciarem os roteiros com antecedência. O resultado é um calendário regular, com novos episódios a cada ano, algo raro entre os grandes títulos da plataforma, e motivo de agradecimento entre os fãs fiéis da trama.

Veja o trailer de Virgin River: