Do pior ao melhor! Confira o ranking dos filmes do Superman

Superman está nos cinemas - Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures/DC

Um dos filmes mais esperados de 2025, Superman, dirigido pelo renomado James Gunn, estreou nesta semana nos cinemas brasileiros. Após dúvidas em relação a produção do material, a estreia foi bem sucedida e já vem cativando o coração dos amantes de quadrinhos.

O longa é o oitavo live action focado na vida do kryptoniano. Sendo assim, confira a lista do pior ao melhor filme do Super-Homem.

Classificação

8° lugar: Superman IV - Em busca da paz

Aqui é praticamente uma unanimidade. O filme lançado em em 1987 é considerado pelo público e crítica como o pior filme sobre o kryptoniano. É só passear em sites de cinema renomados como IMDB e Rotten Tomatoes que dá para perceber que a análise é a de que a despedida de Christopher Reeve no papel do Superman foi a mais melancólica possível.

A trama gira em torno de Lex Luthor criando um ser capaz de igualar as forças do Homem de Aço, o que ameaça a paz mundial.

Onde assistir: HBO Max

7° lugar: Superman III

Os últimos filmes de Christopher Reeve como Superman de fato não agradaram. O terceiro filme da franquia só não é mais mal avaliado que o seu sucessor. Dessa vez, o Homem de Aço enfrenta um computador diabólico, programado por um gênio da informática que pretende dominar o mundo. Talvez nos dias atuais, com IA e um roteiro mais organizado, o filme tivesse mais sucesso.

Onde assistir: HBO Max



6° lugar: Batman vs Superman - A origem da Justiça

Por algum motivo que ainda não sabemos, Zack Snyder, diretor do filme, achou uma boa que a porradaria entre Batman e Superman fosse finalizada em um momento constrangedor... Alô, Martha!

O filme prometia uma porradaria sem fim entre os dois super-heróis mais famosos da DC Comics. No fim, um vilão esquecível e um roteiro bem mais ou menos fazem que esse longa receba de forma merecida o sexto lugar.

Onde assistir: HBO Max

5° lugar: Superman - O retorno

Após um hiato de quase 20 anos sem filmes live action do Homem de Aço, em 2006, Bryan Singer dirigiu Superman no retorno às telonas. O lado bondoso do super-herói ficou bem evidente. Entretanto, o público não comprou muito uma história um pouco mais melancólica em que o kryptoniano descobre que após anos afastado da Terra, Lois Lane seguiu a vida e teve um filho e Lex Luthor.

Some isso ao fato de que um ano antes Christopher Nolan trouxe aos cinemas Batman Begins, que fez sucesso de bilheterias com um filme mais sombrio e de muita qualidade.

.

Onde assistir: HBO Max



4° lugar: Homem de Aço

Se errou tudo o que não podia, nem deveria em Batman vs Superman, Zack Snyder foi bem em Homem de Aço. Esse foi o primeiro filme que Henry Cavill vestiu a capa do kryptoniano.

No filme, Clark Kent é um extraterrestre que foi enviado de seu planeta à Terra para viver uma vida normal. Tudo vai bem até que sobreviventes de seu planeta invadem a Terra e ele acaba se revelando ao mundo.

Onde assistir: HBO Max

3° lugar: Superman I I - A aventura continua

O segundo filme live action do Homem de Aço fez sucesso entre os fãs, que ganhou até uma versão do diretor Richar Donner.

No longa, Clark concorda em sacrificar seus poderes para iniciar um relacionamento com Lois Lane, sem saber que três kryptonianos que ele libertou inadvertidamente estão conquistando a Terra. O filme tem ótimas cenas de ação para a época e nos deixa apreensivos se o Superman será capaz de vencer esse desafio.

Onde assistir: HBO Max



2° lugar: Superman

Ele fez de novo... Após ser sucesso na Marvel com Guardiões da Galáxia, James Gunn acertou em cheio com o novo Superman. As cenas de ação, somadas ao fato de Clark tentar conciliar sua vida de humano com sua herança de Krypto faz do filme um dos melhores já lançados sobre o herói.

No longa, Gunn explora o lado bondoso e justo do herói. David Corenswet dá vida ao alien mais amado das telonas que certamente terá mais longas no cinema.

Onde assistir: Somente nos cinemas



1° lugar: Superman - O filme

Imagine colocar em tela um super-herói que pode voar. É literamente dar asas a imaginação. Christopher Reeve é um Homem de Aço perfeito nos primeiros filmes da franquia.

Antes de Batman, Homem-Aranha, X-Men, entre outros, existiu um Superman que marcou toda uma geração no mundo. Para os brasileiros, é um gostinho de nostalgia na Sessão da Tarde.

Onde assistir: HBO Max