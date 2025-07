Cinema vai dar ingresso grátis para quem for de cueca por cima da roupa

Ideia faz alusão ao visual clássico do Superman - Foto: Divulgação

Se você pretende assistir ao aguardado “Superman” (2025) nos cinemas e topar uma brincadeira, pode sair ganhando. A rede Cinemark lançou a ação promocional “O Herói é Você”, que oferece um ingresso extra gratuito para quem for à bilheteria com uma cueca vermelha por cima da calça, ou peça equivalente.

A ação acontece exclusivamente nos dias 14, 15 e 16 de julho, e vale para quem adquirir um ingresso na bilheteria física da rede. O mimo vai para o acompanhante da pessoa que estiver usando a peça vermelha por fora da roupa, ou seja, o ingresso extra não é para quem compra, mas para quem estiver junto.

A promoção não é válida para as unidades 100% Prime.

Segundo o regulamento, vale usar cueca, sunga, shorts ou saia vermelha, desde que seja por cima da calça ou roupa habitual, em alusão ao visual clássico do Superman.

A ideia é celebrar o lançamento do novo filme do herói, que estreia oficialmente em 10 de julho, com sessões antecipadas marcadas para todo o Brasil já a partir do dia 8 de julho. A iniciativa marca o pontapé da nova era da DC Studios, comandada por James Gunn.

O longa acompanha a jornada do super-herói em tentar conciliar suas duas personas: sua herança extraterrestre como kryptoniano e sua vida humana, criado como Clark Kent (David Corenswet) na cidade de Smallville no Kansas. O novo filme irá reunir personagens, heróis e vilões clássicos da história de Superman, como Lex Luthor (Nicholas Hoult), Lois Lane (Rachel Brosnahan), Lanterna Verde (Nathan Fillion), Mulher-Gavião (Isabela Merced), entre outros.

Confira o regulamento:

Ação “O Herói é Você”: Superman na Cinemark

Quando: Dias 14, 15 e 16 de julho.

Onde: Em todas as unidades padrão da Cinemark no país. Não participam cinemas 100% Prime: Cidade Jardim, Lar Center e Village Mall.

Ação: O cliente deve comparecer a uma unidade Cinemark usando uma sunga, cueca ou shorts na cor vermelha por cima da calça. Na compra de uma inteira de uma sessão 2D, 3D ou XD ganha um ingresso gratuito para a mesma sessão. É necessário adquirir o ingresso na bilheteria física. Para mais informações, acesse o site da Rede.