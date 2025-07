Kamen Rider terá nova série inspirada em 007; saiba detalhes

Franquia é um dos maiores sucessos do tokusatsu japonês - Foto: Divulgação

A franquia Kamen Rider, um dos maiores sucessos do tokusatsu japonês, acaba de ganhar um novo capítulo. A Toei anunciou oficialmente a produção de “Kamen Rider Zeztz”, série que marca a nova fase da saga na Era Reiwa e que promete surpreender com um enredo inspirado nos filmes de espionagem à la James Bond.

O trailer de estreia foi divulgado nesta segunda-feira e já revela o tom da produção: o novo Rider atua como um agente secreto que invade os sonhos das pessoas, misturando ação clássica e ficção científica em um universo inédito.

A maior novidade, no entanto, está no alcance: Zeztz terá exibição global simultânea em Estados Unidos, Canadá, Hong Kong, Coreia do Sul, Tailândia, Taiwan e Vietnã, com lançamentos semanais.

Essa é a primeira vez que uma série live-action da franquia terá distribuição internacional dessa forma.

Kamen Rider também ganhará anime pela primeira vez

Além de “Zeztz”, a franquia se prepara para outro marco: o primeiro anime oficial de Kamen Rider. Intitulado “Tanzaburo Tojima Wants to Be a Kamen Rider”, a animação adapta o mangá de 2018 assinado por Yokusaru Shibata e será produzida pela Aniplex, com envolvimento da Ishimori Production, da revista Monthly Hero e da própria Toei. Vale lembrar que o anime não faz parte da cronologia oficial das séries live-action.

Criada em 1971, Kamen Rider nasceu como uma adaptação de mangá e se consolidou como um ícone da cultura pop japonesa. Séries como Build seguem sendo as mais celebradas pelos fãs ao redor do mundo, e o novo projeto já está gerando altas expectativas.