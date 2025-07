De graça! Festival de Cultura Japonesa terá famoso influencer em Salvador

Evento oferece uma programação robusta de apresentações - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Pela primeira vez, o Salvador Norte Shopping recebe o Festival da Cultura Japonesa de Salvador, antecipando as celebrações do Bon Odori, maior evento dedicado à cultura oriental da capital baiana.

De 17 a 20 de julho, e de 25 a 27 de julho, o público poderá curtir uma programação gratuita repleta de atrações tradicionais e contemporâneas do Japão, incluindo oficinas, shows, rodas de conversa, concursos, danças, demonstrações de artes marciais e muito mais.

O festival acontece simultaneamente na Praça de Alimentação e no Espaço de Eventos, ambos no piso L3 do Salvador Norte Shopping. Para participar das oficinas, como origami, caligrafia japonesa (shodô) e mangá, é necessário se inscrever previamente pelo App Salvador Norte, a partir do dia 10 de julho.

As vagas são limitadas.

Heron Hayashi faz apresentação especial na abertura

O influenciador digital e professor de dança Heron Hayashi, que soma mais de 2,6 milhões de seguidores nas redes, marca presença no dia 17 de julho, às 19h, com apresentação de dança, bate-papo e sessão de fotos com fãs.

O acesso à atividade também exige inscrição prévia pelo app do shopping, liberado a partir de 3 de julho.

| Foto: Divulgação

Cultura japonesa em todos os formatos

Além das oficinas, o evento oferece uma programação robusta de apresentações de J-pop, danças típicas como o Bon Odori e Nihon Buyo, rodas de conversa sobre doramas, moda japonesa, cultura otaku, cosplay e workshops com artistas e especialistas da cena geek local. A feira de produtos típicos acontece nos fins de semana, com artigos temáticos, artesanato e itens da cultura japonesa.

PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÕES (PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, PISO L3):

17/07 – QUINTA-FEIRA

• 18h30: Abertura do Festival vai ao Shopping com dança japonesa - Grupo Hanabi

• 19h: Apresentação de dança, bate-papo e sessão de fotos com Heron Hayashi (Inscrições pelo APP Salvador Norte a partir do dia 03/07)

• 20h30: Encerramento das atividades do dia

18/07 – SEXTA-FEIRA

• 17h30: Abertura: Percussão (Taiko) e dança japonesa (Yosakoi Soran) - Grupo Wado

• 18h: Bate-Papo: O Japão é POP - Kiki Bélico (Mega Hero) e Danilo Oliveira (Cinesia Geek)

• 18h30: Apresentação: Grupo de JPOP

• 18h45: Apresentação de Arte Marcial - Grupo Judō para todos

• 19h15: Bate-Papo: XVII Festival da Cultura Japonesa de Salvador

• 19h45: Sorteio de Ingressos Bon Odori

• 20h05: Encerramento das atividades de Palco

19/07 – SÁBADO

• 12h: Bate-Papo: Criando comunidade e eventos com Victor Karl (Cosplayers BA) e Hudson Argolo (SoteroCosplayers)

• 12h50: Apresentação de Jpop - Grupo LD Muses

• 13h20: Bate-Papo: Com os jurados do concurso cosplay do dia - Kiki Bélico (Mega Hero), Mila Koi e Tiago Calheiros

• 14h10: Sorteio de ingressos Bon Odori

• 14h30: Atividade: Desfile Cosplay

• 15h10: Bate-Papo Musical Murangoo

• 16h: Resultado do Desfile Cosplay e encerramento das atividades de palco

20/07 – DOMINGO

• 12h: Abertura: Percussão (Taiko) e dança japonesa (Yosakoi Soran) - Grupo Wado

• 12h30: Apresentação de Arte Marcial - Kendō

• 13h: Bate-Papo: XVII Festival da Cultura Japonesa de Salvador - Anisa

• 13h30: Robodori

• 14h: Sorteio de Ingressos Bon Odori

• 14h30: Dança japonesa: Nihon Buyo - Grupo Hanabi

• 15h: Dança japonesa: Bon Odori - Grupo Odori

• 16h: Encerramento das atividades de palco

25/07 – SEXTA-FEIRA

• 17h30: Abertura: Percussão (Taiko) e dança japonesa (Yosakoi Soran) - Grupo Wado

• 18h: Bate-Papo: Tá passando Dorama? - Juliana Ariel (Episódio 11 Podcast e Clube)

• 18h30: Apresentação: LD Muses

• 19h: Bate-Papo: Vida de Cosplay - Marcelo Vitz e Basin

• 19h30: Sorteio de ingressos Bon Odori

• 20h: Encerramento das atividades de Palco

26/07 – SÁBADO

• 12h: Bate-Papo: A nova geração Otaku - José Gabriel (Gibiteca do Juze) e Januí

• 12h50: Apresentação de Jpop - Grupo “South Cross”

• 13h20: Bate-Papo: Moda Japonesa - Julieth Souza

• 14h10: Sorteio de ingressos Bon Odori

• 14h30: Seletiva J-Pop

• 15h10: Bate-Papo Musical: J-Rock Francis (Criador da banda Re;D)

• 16h: Resultado da Seletiva J-Pop e encerramento das atividades de palco

27/07 – DOMINGO

• 12h30: Abertura: Percussão (Taiko) e dança japonesa (Yosakoi Soran) - Grupo Wado

• 13h: Apresentação de Arte Marcial - Shinto Ryu Iai Battojutsu

• 13h30: Robodori

• 14h: Sorteio de ingressos pro Bon Odori

• 14h30: Dança japonesa: Nihon Buyo - Grupo Hanabi

• 15h: Dança japonesa: Bon Odori - Grupo Odori

PROGRAMAÇÃO DE WORKSHOPS (ESPAÇO DE EVENTOS, PISO L3):

(Inscrições pelo APP Salvador Norte a partir do dia 10/07)

• Workshops de Origami: Todos os dias, 16h e 16h30 (turmas de 12 pessoas - 30min cada turma)

• Workshops de Shodo (caligrafia japonesa): 20/07, 13hs e 13h30; e 27/07, 13h e 13h30 (turmas de 10 pessoas - 30min cada turma)

• Workshops de Mangá: 19/07, 15h e 15h30; 20/07, 14h e 14h30; 26/07, 15h e 15h30; 27/07, 14h e 14h30 (turmas de 10 pessoas - 30min cada turma)

PROGRAMAÇÃO DA FEIRA DE PRODUTOS (ESPAÇO DE EVENTOS, PISO L3):

• Nas sextas e sábados (18, 19, 25 e 26/07), das 11h às 22h

• Nos domingos (20 e 27/07), das 12h às 21h