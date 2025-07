Além do romance: 10 doramas da Netflix que vão te surpreender

Netflix tem investido em títulos que mostram um lado muito mais sombrio e ousado dos doramas - Foto: Divulgação

Quando se fala em doramas, os populares dramas sul-coreanos, ficaram conhecidos por suas histórias românticas, repletas de gestos delicados, mocinhas encantadoras e triângulos amorosos. Esse formato conquistou um público fiel, que associa o gênero a tramas leves e apaixonantes. No entanto, essa não é a única faceta das produções coreanas disponíveis no streaming.

Nos últimos anos, a Netflix tem investido em títulos que mostram um lado muito mais sombrio, ousado e eletrizante dos doramas. Entre investigações criminais, histórias de vingança, suspense psicológico e confrontos violentos, essas obras provam que os k-dramas também sabem entregar adrenalina e profundidade dramática.

Essas produções surpreendem por abordarem temas densos com qualidade técnica, ótimos roteiros e atuações marcantes. Para quem procura algo além dos romances tradicionais, elas oferecem uma nova porta de entrada para o universo dos doramas — tão envolventes quanto inesperadas.



O resultado são histórias tão impactantes quanto qualquer série ocidental de ação e suspense, mas com a identidade única do audiovisual sul-coreano. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com 10 doramas disponíveis na Netflix que mostram que o gênero vai muito além do romance.

Confira lista com 10 doramas disponíveis na Netflix

A Lição

Moon teve seus sonhos destruídos por violências sofridas no colégio. Anos depois, descobre que uma de suas agressoras leva uma vida tranquila com marido e filha. Decidida a se vingar, ela se torna professora da criança e inicia um plano calculado para punir os antigos colegas. À medida que expõe seus segredos e os manipula, Moon mergulha em uma jornada sombria guiada por dor e vingança.



Ano de lançamento: 2022

Número de episódios: 16

Nota do IMDB: 8,2/10

All Of Us Are Dead

Na escola Hyosan, um surto zumbi transforma uma rotina comum em um pesadelo. Presos dentro do prédio, alunos lutam para sobreviver enquanto enfrentam versões monstruosas de seus colegas e professores. Com o tempo, a comunicação com o mundo externo se perde, e os recursos se esgotam. Fora da escola, autoridades tentam conter o avanço do vírus, enquanto cientistas buscam entender a infecção e encontrar uma possível cura antes que seja tarde demais.



Ano de lançamento: 2022

Número de episódios: 12

Nota do IMDB: 7,6/10

Juvenile Justice

Shim Eun-seok é uma juíza de elite, conhecida por sua postura fria e pela aversão a menores infratores. Quando é designada para um tribunal juvenil no distrito de Yeonhwa, ela desafia os protocolos e impõe seus próprios métodos de julgamento. Confrontada por casos complexos e dilemas morais, Eun-seok precisa equilibrar sua rigidez com a busca por justiça, enquanto confronta os limites da lei.



Ano de lançamento: 2022

Número de episódios: 10

Nota do IMDB: 7,9/10

My Name

Após testemunhar o assassinato de seu pai, Yoon Ji-woo é consumida pelo desejo de vingança. Disposta a tudo para encontrar os responsáveis, ela se alia a um poderoso chefão do crime organizado da Coreia do Sul, que promete ajudá-la a fazer justiça. Para cumprir sua missão, Ji-woo se infiltra na polícia como informante, mergulhando em uma rede perigosa de corrupção, violência e lealdades duvidosas, onde cada passo a aproxima da verdade, mas também coloca sua vida em risco.



Ano de lançamento: 2021

Número de episódios: 8

Nota do IMDB: 7,8/10

Inspetora Koo Kyung Yi

Koo Kyung-yi é uma ex-policial brilhante, reclusa e viciada em jogos, que agora trabalha como investigadora de seguros. Quando uma morte suspeita chama sua atenção, ela se vê envolvida em uma perigosa caçada contra um serial killer que ataca universitários e consegue disfarçar os assassinatos como acidentes. À medida que os casos se acumulam, Kyung-yi mergulha em um jogo psicológico com a assassina, testando seus limites e confrontando segredos de seu próprio passado.



Ano de lançamento: 2021

Número de episódios: 12

Nota do IMDB: 7,1/10

Round 6

Um grupo de pessoas endividadas recebe um convite misterioso para participar de uma série de jogos inspirados em brincadeiras infantis, com a promessa de um prêmio milionário capaz de mudar suas vidas. Sem saber dos perigos reais, centenas de participantes se reúnem para competir. Porém, o que parecia um simples desafio logo se revela uma disputa mortal: quem perde não sai vivo. Agora, os competidores terão que lutar pela sobrevivência em um jogo implacável onde apenas um pode vencer.



Ano de lançamento: 2021-2025

Número de episódios: 22

Nota do IMDB: 8/10

As Três Irmãs

Três irmãs que cresceram sozinhas e na pobreza acabam envolvidas em uma conspiração que envolve pessoas ricas e poderosas. Enquanto enfrentam desafios e segredos do passado, elas lutam para proteger a família e buscar justiça em meio a um ambiente cheio de intrigas.



Ano de lançamento: 2022

Número de episódios: 12

Nota do IMDB: 7,7/10

Além do Mal

A Série Além do Mal acompanha a história de dois homens destemidos, em uma cidade pequena, que estão dispostos a ir a extremos na busca por um serial killer. Quando um novo crime surge, antigos assassinatos voltam à tona, e para descobrir a identidade do assassino, os dois precisarão olhar mais fundo do que as evidências parecem sugerir.



Ano de lançamento: 2021

Número de episódios: 16

Nota do IMDB: 8,1/10

Vincenzo

Vincenzo Cassano, advogado coreano criado por uma máfia italiana, retorna à Coreia do Sul em busca de vingança. Lá, enfrenta um conglomerado corrupto com a ajuda de uma advogada destemida e de um estagiário misterioso, usando métodos nada convencionais para fazer justiça.



Ano de lançamento: 2021

Número de episódios: 20

Nota do IMDB: 8,4/10

Sweet Home

Após perder toda a família em um trágico acidente, Cha Hyun-Soo, um estudante solitário, se muda para um prédio decadente em busca de recomeço. Mas sua tentativa de seguir em frente é interrompida quando um fenômeno misterioso transforma pessoas comuns em monstros sedentos por sangue. Preso com outros moradores do edifício, Hyun-Soo precisa lutar pela própria sobrevivência enquanto o mundo ao seu redor mergulha no caos.



Ano de lançamento: 2020-2024

Número de episódios: 26

Nota do IMDB: 7,2/10