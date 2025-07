Hoje na Netflix: este anime de terror promete ser o mais assustador de 2025

História é baseada em mangá - Foto: Divulgação | Netflix

A Netflix anunciou a estreia de um dos animes mais esperados de 2025: O Verão em que Hikaru Morreu. A adaptação do mangá homônimo de Mokumokuren chegou à plataforma no final de semana e já está sendo considerada uma das obras-primas do terror psicológico moderno.

A trama acompanha Yoshiki, um adolescente que vê sua vida virar de cabeça para baixo quando seu melhor amigo, Indou Hikaru, morre, e, misteriosamente, retorna. Só que algo está diferente.

Possessão, amizade e o medo do desconhecido

Em uma vila rural isolada, a amizade entre Yoshiki e Hikaru é colocada à prova quando Hikaru morre em um acidente, mas volta à vida possuído por uma entidade misteriosa. A criatura assume o corpo, as memórias e até os sentimentos do garoto morto, criando uma relação perturbadora entre o que é real e o que é apenas uma lembrança.

O anime aborda com profundidade temas como luto, identidade, apego e a tênue linha entre amor e medo. Tudo isso em uma atmosfera carregada de suspense sobrenatural e tensão emocional.

Elenco e direção

História original: baseada no mangá “O Verão em que Hikaru Morreu”, de Mokumokuren, publicado originalmente na revista YOUNG ACE UP da editora KADOKAWA

Direção e composição da série: Ryohei Takeshita

Roteiro: Ryohei Takeshita/Oki Murayama

Design de personagens: Yuichi Takahashi

Animação doro-doro: Masanobu Hiraoka

Produção de animação: CygamesPictures