Neymar compra réplica de carro do Batman por mais de R$ 8 milhões

Réplica adquirida por Neymar é baseada no Tumbler da trilogia “O Cavaleiro das Trevas” - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O craque Neymar Jr. acaba de adicionar um item cinematográfico à sua coleção de luxo: uma réplica fiel do Batmóvel modelo Tumbler, semelhante ao utilizado na trilogia “O Cavaleiro das Trevas”. Avaliado em cerca de US$ 1,5 milhão (aproximadamente R$ 8,3 milhões), o supercarro foi entregue ao jogador na última sexta-feira, 11.

A réplica, que estava em exibição no Dream Car Museum, em São Roque (SP), foi projetada pelo designer Adhemar Cabral. A construção levou três anos para ser concluída e impressiona pela potência, o veículo possui motor de 500 cavalos e fidelidade visual aos filmes do herói da DC Comics.

O museu, conhecido por abrigar réplicas de veículos icônicos do cinema, conta com mais três modelos inspirados no Batman, mas foi o Tumbler que conquistou o camisa 10. A entrega do carro ao jogador reforça sua paixão declarada por automóveis extravagantes e elementos do universo geek.

A réplica adquirida por Neymar é baseada no Tumbler da trilogia “O Cavaleiro das Trevas”, dirigida por Christopher Nolan e estrelada por Christian Bale no papel do Batman. Os três filmes, Batman Begins (2005), O Cavaleiro das Trevas (2008) e O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012), se tornaram um marco do cinema contemporâneo, tanto pelo tom mais realista e sombrio quanto pelo sucesso de crítica e bilheteria. O Tumbler, com design robusto e aparência militar, substituiu o estilo clássico do Batmóvel e se tornou um dos ícones visuais da franquia.