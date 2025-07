Do pior ao melhor: TOP 7 de todos os filmes de Jurassic Park

Cena de 'Jurassic World: Recomeço' - Foto: Divulgação

Mais de três décadas após revolucionar o cinema com dinossauros realistas e trilha sonora inesquecível, a franquia Jurassic Park segue viva, e faturando bilhões. De 1993 a 2025, foram sete longas, altos e baixos, críticas ferozes e legados emocionais.

Agora, com a estreia de Jurassic World: Recomeço nos cinemas, o Cineinsite A TARDE fez um ranking definitivo de todos os filmes da saga, do pior ao melhor.

Confira a nossa lista sincerona repleta de nostalgia jurássica. Tá liberado discordar!

7. Jurassic World: Recomeço (2025)

| Foto: Divulgação

O novo capítulo tenta recuperar o espírito do original, com um grande espetáculo visual e feras mutantes, mas traz diálogos constrangedores que envolvem uma suposta idoneidade e altruísmo de seus protagonistas. Para piorar, tais diálogos ainda trazem uma tentativa de inserir profundidade dramática a tais falas, utilizando de forma totalmente forçada e inadequada o tema musical de John Williams ao fundo. O longa tropeça e parece mais uma marmita requentada.

Sinopse: Agentes habilidosos viajam para uma instalação de pesquisa em uma ilha para obter DNA que pode salvar vidas de dinossauros. À medida que a missão ultrassecreta se torna cada vez mais perigosa, eles logo fazem uma descoberta sinistra e chocante que tem sido escondida do mundo por décadas.

6. Jurassic World: Reino Ameaçado (2018)

| Foto: Divulgação

Visualmente ambicioso, mas com roteiro inconsistente, o filme começa em alta e termina em frustração. Dinossauros leiloados em mansão gótica, vilão genético sem carisma e reviravoltas forçadas tornam este capítulo um dos piores da nova trilogia.

Sinopse: Três anos após o fechamento do Jurassic World, um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a vida na ilha Nublar. Não há mais qualquer presença humana no local e os dinossauros vivem livremente. Claire e Owen decidem resgatar os animais e retornam à ilha para a missão. Lá, a dupla encontra novas e aterrorizantes raças de dinossauros gigantes ao descobrir uma conspiração que ameaça todo o planeta.

5. Jurassic World: Domínio (2022)

| Foto: Divulgação

Um desfecho burocrático, mas que não fez jus a grandeza da nova trilogia. Apesar do retorno do trio original, o excesso de fan service e a trama sobre gafanhotos gigantes dividiu os fãs. Ainda assim, entrega ação sólida e algumas boas cenas, mas sem o impacto que se esperava.

Sinopse: Domínio se passa quatro anos após a destruição da Ilha Nublar, onde dinossauros e humanos agora coexistem. O filme explora o frágil equilíbrio entre as duas espécies e o futuro da Terra, enquanto Owen e Claire tentam proteger Maisie e lidar com as consequências da fuga dos dinossauros. Paralelamente, os cientistas originais de Jurassic Park, Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm, investigam uma praga de gafanhotos geneticamente modificados, ligada à empresa Biosyn.

4. Jurassic Park III (2001)

| Foto: Divulgação

Menor em escala e duração, mas direto ao ponto. Alan Grant retorna, o Espinossauro derruba o T-Rex, e a cena dos pterodáctilos é um dos ápices da saga. Um filme de aventura eficiente, com ritmo ágil e atmosfera de sobrevivência.

Sinopse: O agora famoso paleontólogo Alan Grant é convencido por um rico empresário e a mulher dele a realizar uma excursão aérea pela Ilha Sorna. Nela, dinossauros clonados vivem em liberdade e são estudados no ambiente natural. Mas um acidente com o avião faz com que o grupo de sete pessoas fique encalhado na perigosa ilha. Cercados por carnívoros famintos, os visitantes tentam escapar do lugar e salvar suas próprias vidas.

3. Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros (2015)

| Foto: Divulgação

Dinossauros com naming rights, parque aberto ao público e um híbrido assustador trazem frescor à franquia. A nostalgia e a novidade caminharam lado a lado, apesar dos diálogos por vezes infantilizados e um roteiro muito conveniente.

Sinopse: O Parque dos Dinossauros está aberto para visitação, e o público tem a chance de ver de perto as mais diversas espécies. No entanto, um desses animais, resultado de experiência genética, desenvolve alta inteligência e se torna uma ameaça para todos.

2. O Mundo Perdido: Jurassic Park (1997)

| Foto: Divulgação

Mais sombrio e intenso, o segundo filme de Spielberg entrega uma das cenas mais tensas da franquia (o ataque do T-Rex ao trailer). A parte final em San Diego abre possibilidades interessantes, mas infelizmente, pouco exploradas.

Sinopse: John Hammond chama o teórico do caos Ian Malcolm à sua casa para dar algumas notícias aterradoras: enquanto quase tudo em Jurassic Park foi destruído, seus engenheiros parecem ter um segundo local, onde outros dinossauros estão escondidos.

1. Jurassic Park (1993)

| Foto: Divulgação

O marco original. É impossível não se emocionar com o primeiro encontro entre humanos e dinossauros. Spielberg entregou um espetáculo visual e emocional que redefiniu o cinema blockbuster. Dinossauros vivos, suspense magistral, personagens icônicos e a trilha de John Williams criaram um clássico eterno. Não adianta imitar. Imbatível até hoje.

Sinopse: Os paleontólogos Alan Grant, Ellie Sattler e o matemático Ian Malcolm fazem parte de um seleto grupo escolhido para visitar uma ilha habitada por dinossauros criados a partir de DNA pré-histórico. O idealizador do projeto e bilionário John Hammond garante a todos que a instalação é completamente segura, mas a realidade não era bem aquela.