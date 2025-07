Série mais amada da Netflix finalmente confirma nova temporada após 2 anos

Depois de um hiato, Netflix traz de volta uma de suas melhores séries - Foto: Divulgação | Netflix

Depois de dois anos sem atualizações, a Netflix finalmente confirmou a volta de uma das séries mais queridas do seu catálogo: Lupin, estrelada por Omar Sy. A produção francesa conquistou o público global ao combinar mistério, charme e uma trama envolvente de vingança inspirada no lendário “ladrão de casaca” da literatura, Arsène Lupin, criado por Maurice Leblanc.

Na série, acompanhamos Assane Diop, um homem que, ainda criança, viu o pai ser acusado injustamente de um crime. Ao crescer, ele se transforma em um mestre do disfarce e do roubo, guiado pelos ensinamentos do célebre personagem francês.

Ao longo das três temporadas, Lupin passou de fenômeno europeu a sucesso mundial, desbancando títulos como Round 6 em popularidade.

Nova temporada confirmada: o que esperar de Lupin?

| Foto: Divulgação | Netflix

A confirmação da 4ª temporada de Lupin veio por meio de um teaser da Netflix, mostrando locações icônicas da série e Diop surgindo na Torre Eiffel com a frase: "Estou de volta!". A prévia, embora não traga data oficial, indica que os novos episódios ainda estão em produção, com estreia prevista apenas para 2026.

A nova temporada deve explorar os desdobramentos após o protagonista ter se entregado às autoridades, em um dos maiores plot twists da série. No entanto, tudo indica que Assane Diop não permanecerá muito tempo atrás das grades.

Rumores também apontam para a entrada de um personagem clássico: Sherlock Holmes, que nos livros de Leblanc era contemporâneo de Lupin.