“Enorme sucesso”: presidente da FIFA diz que mundial gerou bilhões de dólares

Gianni Infantino, presidente da FIFA, diz que Copa do Mundo foi um grande sucesso - Foto: GIORGIO VIERA

Na véspera da final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o presidente da federação, Gianni Infantino, fez um balanço sobre a competição em entrevista coletiva neste sábado, 12. De acordo com o dirigente, o torneio faturou cerca de U$ 2 bilhões, na cotação atual, mais de R$ 10 bilhões, consolidando o campeonato como um dos mais valiosos.

“A Copa do Mundo de Clubes da Fifa foi um enorme sucesso. Geramos quase US$ 2 bilhões. Já é a competição de copa mais valiosa do mundo. Chelsea x PSG é uma final fantástica”, declarou Infantino neste sábado.

Além disso, o presidente foi questionado sobre algumas críticas feitas por europeus sobre o campeonato, como as do ex-treinador Jürgen Klopp e o presidente de LaLiga, Javier Tebas. Porém, respondeu da seguinte forma:

“Acho que a primeira coisa que temos que dizer é que a opinião dos europeus não é que a Copa do Mundo é muito ruim para os clubes, isso não é verdade. Há grandes times aqui, ficaram felizes de virem para cá. Alguns times não puderam vir porque não se classificaram, alguns nos procuraram para tentar participar. Há vozes que fazem críticas negativas, nós respeitamos. Diferentes opiniões são importantes para todos. Eu, como presidente da Fifa, tenho que falar coisas positivas e acredito nisso, mas temos pessoas aqui para falar.”

Sobre a final

A final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA acontece neste domingo, 13, em Nova Jersey, entre Chelsea e Paris Saint-Germain, e com isso, Infantino também rasgou elogios para as equipes, pontuando um fato curioso: ambas equipes só perderam uma vez no campeonato, somente para clubes brasileiros. O Chelsea sendo derrotado pelo Flamengo, e o PSG perdendo para o Botafogo.

