PSG não toma conhecimento de Real Madrid e avança para a final

Paris Saint-Germain - Foto: Divulgação | PSG

A segunda semifinal da Copa de Mundo de Clubes da FIFA chegou ao fim nesta quarta-feira, 09, com um resultado inesperado, de 4 a 0 para o Paris Saint Germain sobre o Real Madrid. O placar elástico refletiu o domínio da equipe francesa em campo.

O primeiro zero do placar caiu logo aos seis minutos da primeira etapa após falha do zagueiro Raúl Asencio, que foi aproveitada pelo espanhol Fabián Ruiz. O segundo gol aconteceu momentos depois, aos 9 minutos, após outra falha da zaga espanhola, desta vez o defensor Rudiger errou um passe e entregou a bola nos pés de Dembélé, que com campo aberto, não desperdiçou.

Já o terceiro tento saiu após jogada trabalhada dos franceses, que tocaram bola desde o campo de defesa até a área adversária, onde o lateral Hakimi serviu o companheiro Fabián Ruiz para fazer seu segundo gol e o terceiro da partida.

No segundo tempo o Real Madrid se lançava ao ataque com o que podia buscando reverter o resultado, em um desses avanços a bola foi roubada e em um lançamento, o PSG encontrou o ponta Barcola, que em bela jogada serviu Gonçalo Ramos para o último gol da partida.

Final definida

A final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA foi definida, e no próximo domingo, 13, às 16 horas, no horário de Brasília. O clube inglês Chelsea, que eliminou os brasileiros Palmeiras e Fluminense nas quartas e semifinais, respectivamente, enfrenta o Paris Saint Germain, que bateu os europeus Bayern de Munique, da Alemanha e Real Madrid da Espanha, nas quartas e semifinais.