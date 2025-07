Quatro jogadores do Brasil brigam pelo título do Mundial de Clubes

Mundial da Fifa terá brasileiros dos dois lados na final - Foto: FRANCK FIFE / AFP

Independentemente do resultado, ao menos dois brasileiros vão levantar a taça do Mundial de Clubes da Fifa neste domingo, 13, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos. Chelsea e Paris Saint-Germain decidem o título às 16h, com quatro jogadores do Brasil em campo.

Pelo lado francês, os representantes são os zagueiros Marquinhos e Beraldo. Já no Chelsea, quem carrega a bandeira brasileira são os jovens João Pedro e Andrey Santos.

Marquinhos e Beraldo: segurança brasileira na zaga do PSG

Marquinhos é o mais experiente entre os brasileiros na decisão. Revelado pelo Corinthians, o defensor já disputou duas Copas do Mundo pela Seleção Brasileira e é ídolo do PSG. Só nesta temporada, soma 47 jogos e três gols marcados com a camisa do clube francês.

| Foto: FRANCK FIFE / AFP

Lucas Beraldo, por sua vez, vive um início promissor na Europa. Vendido pelo São Paulo em 2023, o zagueiro natural de Piracicaba-SP já coleciona sete títulos com o Paris Saint-Germain, incluindo a Champions League. Em 2024, Beraldo participou de 37 partidas e marcou um gol.

João Pedro e Andrey Santos: juventude brasileira nos Blues

No Chelsea, o setor ofensivo é liderado por João Pedro, revelado pelo Fluminense. O atacante foi anunciado como reforço durante a disputa do Mundial e já deixou sua marca: dois gols em duas partidas. Ele tem passagens por Watford e Brighton, ambos da Inglaterra.

| Foto: ANGELA WEISS / AFP

Andrey Santos, ex-Vasco, também reforça o elenco londrino. Após experiências no Nottingham Forest, da Inglaterra, e no Strasbourg, da França, o volante chegou ao Chelsea nesta temporada. Ele já soma três partidas e uma assistência pelo clube.