Menos de dez episódios: Conheça 5 séries curtas imperdíveis da HBO Max

Em meio a tantas opções de séries longas e temporadas intermináveis, as minisséries ganham cada vez mais espaço entre os espectadores que buscam histórias envolventes, mas com começo, meio e fim definidos. Pensadas para serem resolvidas em poucos episódios, essas produções conseguem entregar tramas densas e impactantes, mantendo o ritmo acelerado sem perder a profundidade dos personagens e dos conflitos.

Na HBO Max, o formato tem se destacado com séries curtas que marcaram o público e a crítica. São histórias que exploram desde investigações criminais até dramas psicológicos, passando por eventos históricos e reimaginações do universo dos quadrinhos. Cada uma dessas obras traz uma narrativa bem construída, com elencos de peso e direção afiada, elementos que já viraram marca registrada da plataforma.

Para quem quer aproveitar o final de semana ou uma folga prolongada sem se comprometer com dezenas de episódios, essa é a pedida certa. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de produções interessantes e aclamadas que você não pode deixar de assistir.



Confira as 5 minisséries imperdíveis da HBO Max

Mare of Easttown

Nos arredores da Filadélfia, a detetive Mary-Ann "Mare" Sheehan (Kate Winslet) é encarregada de investigar o assassinato de uma jovem mãe em uma pequena comunidade marcada por segredos e desconfianças. Enquanto tenta resolver o caso, Mare também enfrenta os próprios traumas e lida com a instabilidade em sua vida pessoal, tornando a investigação ainda mais desafiadora.



Ano de lançamento: 2021

Número de episódios: 7

Nota do IMDB: 8,4/10

Venceu 4 Emmys em 2021

The Undoing

Grace Sachs (Nicole Kidman) é uma terapeuta bem-sucedida que leva uma vida aparentemente perfeita em Nova York, ao lado do marido atencioso e do filho que estuda em uma escola de elite. Às vésperas de lançar seu primeiro livro, sua realidade começa a ruir quando uma mãe do colégio, Elena, é brutalmente assassinada e, logo em seguida, seu marido desaparece sem deixar pistas. A partir daí, Grace se vê envolvida em uma teia de segredos, desconfianças e revelações chocantes que colocam tudo o que ela acreditava em xeque.



Ano de lançamento: 2020



Número de episódios: 6

Nota do IMDB: 7,4/10

Indicada a 2 Emmys em 2021

Sharp Objects

Camille Preaker (Amy Adams), uma repórter marcada por traumas e recém-saída de uma internação psiquiátrica, retorna à sua cidade natal, Wind Gap, para cobrir os assassinatos brutais de duas adolescentes. Enquanto tenta desvendar os crimes, Camille é confrontada pelos fantasmas do passado: a relação conturbada com a mãe controladora, o distanciamento do padrasto e o convívio desconfortável com a meia-irmã Amma, que ela mal conhece.



Ano de lançamento: 2018



Número de episódios: 8

Nota do IMDB: 8,0/10

Indicada a 8 Emmys em 2019

Chernobyl

Baseada em eventos reais, Chernobyl retrata os bastidores da explosão ocorrida em 1986 na Usina Nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, então parte da União Soviética. O acidente, que matou dezenas de pessoas diretamente e expôs milhares à radiação, tornou-se o maior desastre nuclear da história. A minissérie acompanha os esforços desesperados de cientistas, bombeiros e autoridades para conter os danos, revelar a verdade e lidar com as consequências políticas e humanas de uma tragédia.



Ano de lançamento: 2019



Número de episódios: 5

Nota do IMDB: 9,3/10

Venceu 10 Emmys em 2019

Pinguim

Pinguim é uma série derivada do universo de Batman que explora a ascensão de um dos vilões mais icônicos da DC: Oswald Cobblepot. Ambientada em uma Gotham City marcada pelo caos e pela corrupção, a trama acompanha o ambicioso mafioso (vivido por Colin Farrell) enquanto ele consolida seu poder no submundo do crime, enfrentando rivais perigosos e manipulando alianças para se tornar uma das figuras mais influentes da cidade.



Ano de lançamento: 2024



Número de episódios: 8

Nota do IMDB: 8,6/10

Venceu 2 Critics Choice Awards e 1 Globo de Ouro em 2025

Bônus

True Detective

Apesar de contar com quatro temporadas, True Detective se destaca por seu formato antológico: cada temporada apresenta uma trama independente, com novos personagens e investigações. Aclamada pela crítica, a primeira temporada é frequentemente citada como uma das melhores minisséries já produzidas. Com menos de 10 episódios por temporada, a série é marcada por roteiros densos, atmosfera sombria e atuações marcantes, o que garante seu lugar entre as melhores produções curtas da HBO.



Ano de lançamento: 2014



Número de episódios:

Primeira temporada: 8

Segunda temporada: 8

Terceira temporada: 8

Quarta temporada: 6

Nota do IMDB: 8,9/10

Indicada a 41 e vencedora de 6 Emmys