Após revelar doença, Marrone aparece com nova namorada mais nova

Casal foi visto em clima de intimidade - Foto: Reprodução | Redes sociais

Marrone, da dupla sertaneja Bruno & Marrone, foi flagrado no último fim de semana acompanhado de uma nova companheira. O cantor, de 60 anos, chegou de mãos dadas com uma mulher morena ao local de um show realizado em Aruanã, no interior de Goiás. A aparição pública levantou rumores de um novo namoro, apesar da identidade da mulher ainda não ter sido revelada oficialmente.

Sem esconder a aproximação, o casal foi visto em clima de intimidade, e imagens do momento circularam rapidamente pelas redes sociais. A nova relação surge meses após o término do relacionamento de Marrone com a influenciadora Luciana Kássia Rabelo Camargo, com quem ele namorou por cerca de um ano e meio. Antes, o cantor teve outros relacionamentos públicos, como com a assessora de beleza Anna Paula Farfalla, e também foi casado com Natália Portes entre 2011 e 2014.

A notícia do novo envolvimento ocorre pouco tempo depois de Marrone abrir o coração sobre um período difícil que enfrentou recentemente. Em entrevista ao programa Viver Sertanejo, da TV Globo, ele revelou ter passado por crises de ansiedade e episódios de depressão após uma cirurgia para tratar glaucoma.

“Só quem passa e Deus mesmo”, desabafou. O artista contou que, em alguns momentos, precisou esconder seu estado emocional até mesmo de Bruno, parceiro de longa data nos palcos. “Já me deu ânsia de vômito, medo de entrar no palco, ansiedade louca, depressão. Graças a Deus eu conseguia fazer o show”, relatou.

Marrone afirmou ainda que sempre foi uma pessoa calma e que sua “sabedoria está na lentidão”, mas que a recuperação do procedimento oftalmológico foi uma das fases mais desafiadoras de sua vida. Enquanto se recupera emocionalmente e segue com a agenda de shows, o cantor agora parece estar também vivendo um novo capítulo em sua vida pessoal.