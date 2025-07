Caio Castro surpreende ao assumir namoro com ex-atriz da Globo

Casal apareceu em clima de romance - Foto: Reprodução | Instagram

O ator Caio Castro chamou atenção dos seguidores no último domingo, 13, ao compartilhar fotos com sua nova namorada, durante uma viagem ao sul de Portugal. Essa é a primeira vez que ele assume um relacionamento publicamente desde o fim com a influenciadora Daia de Paula, em 2023.

Nas imagens, o casal aparece em clima de romance, com registros de passeio a cavalo, jantar à luz de velas e momentos descontraídos pelo interior do país europeu. A sequência de fotos repercutiu entre os seguidores. “Lindos”, comentou uma fã. “Quem pagou a conta?”, brincou outro.

Quem é a nova namorada de Caio Castro?

A nova parceira do ator é a atriz e influenciadora Vitoria Bohn, de 21 anos. Natural de Santa Catarina, Vitoria interpretou a personagem Lou na novela Cara e Coragem, exibida pela Globo em 2022. Ela também atuou na minissérie Redenção, do Prime Video, em 2018.

Desde que se mudou para o Rio de Janeiro para investir na carreira artística, a atriz ganhou notoriedade e hoje acumula mais de 100 mil seguidores no Instagram. Nas redes, compartilha registros do dia a dia e dos bastidores de trabalho.

A nova parceira do ator é a atriz e influenciadora Vitoria Bohn | Foto: Reprodução | Instagram

Fim do relacionamento entre Caio Castro e Daia de Paula

Caio Castro e Daia de Paula não estão mais juntos. A influenciadora digital Daia de Paula confirmou o fim do relacionamento de quase dois anos com Caio Castro por meio das redes sociais. Desde janeiro de 2024, os dois já não se seguiam mais no Instagram.

"Irmãs, meu namoro foi lindo e perfeito enquanto durou. O namoro acabou há quase 1 mês já! Não houve desrespeito nem nada. Começou leve, terminou leve", escreveu Daia de Paula no Instagram.

O casal começou a se relacionar em março de 2022, após trocas de mensagens privadas pelas redes sociais. Daiane, que atuou como jogadora de basquete até os 18 anos, seguiu carreira como dançarina e integrou o Balé do Faustão.