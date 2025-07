Ator da Globo expõe sofrimento ao atuar em 'Avenida Brasil'

A novela foi sucesso na época - Foto: Reprodução | TV Globo

Marcos Caruso revelou que passou maus bocados ao aceitar interpretar o personagem Leleco, da novela Avenida do Brasil, de 2012, da TV Globo. Em entrevista ao Sem Censura, da TV Brasil, o ator contou que sofreu com a trama, pois era muito diferente do que representava ser na TV.

“Sofri para fazer o Leleco, porque eu não era nada daquilo. Nada. Eu sou italiano, não bebia, eu usava camiseta, não era queimado, não era carioca, não luto boxe, não sou mulherengo”, disse ele, que é casado com um homem.

“Quando o Ricardo Waddington [diretor de núcleo] falou: 'Pensei nesse personagem para você', eu fiz assim: 'Erro de escalação'. 'Como?'. Falei: 'Te dou dois atores que podem fazer [melhor]'. Até digo quem era: Nuno Leal Maia e o Roberto Bonfim”, relembrou.

O global ainda confessou que exitou muito em aceitar o papel e teve uma conversa emblemática com o diretor. “Você não quer fazer?”, perguntou o profissional. “É claro que eu quero. Mas te dou esses atores. Vou fazer muito bem, também, mas vou ter que correr atrás…”, respondeu Marcos.

Outro papel difícil

Durante o bate papo, o famoso também contou que viveu outro perrengue ao interpretar o personagem Carlão em “Mulheres Apaixonadas”. Na trama, o rapaz agride a filha, interpretada por Regiane Alves, após descobrir que ela maltratava os avós.

“Foi horrível. Sabe o que aconteceu? Tivemos que regravar essa cena. As cintadas foram regravadas três dias depois, porque o cinto era cenográfico”, relembrou ele, que atualmente está realizando peças de teatro.