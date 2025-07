Larissa Manoela detona quadro de programa da Globo

A artista reclamou nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

Larissa Manoela não gostou nem um pouco de ter sido citada em um quadro de humor da TV Globo. A atriz se manifestou nas redes sociais após o ‘Isso a Globo não mostra’, do Fantástico, brincar com o fato do público preferir Maisa Silva a ela nas telinhas.

Durante o programa, a edição exibiu uma cena de Estela, personagem de Larissa na novela Êta Mundo Melhor!, recebendo flores e lendo um bilhete. Entretanto, a edição modificou o conteúdo do bilhete e colocou o recado: “Prefiro a Maísa”, fazendo com que a personagem de Larissa surtasse de raiva e destruísse o buquê.

Em seu perfil do ‘X’, o antigo Twitter, Larissa republicou o vídeo do exato momento e afirmou que esse tipo de brincadeira incentiva a rivalidade feminina. “Ainda bem que entre eu e Maisa não precisa preferir ninguém. Somos amigas, artistas”, escreveu ela.

“Nos respeitamos, admiramos o trabalho uma da outra e temos uma história de anos na TV. Fiquei surpresa em quererem criar uma disputa feminina onde não existe. Lutamos sempre contra isso!”, completou.

Ainda bem que entre eu e @maisa não precisa preferir ninguém. Somos amigas, artistas, nos respeitamos, admiramos o trabalho uma da outra e temos uma história de anos na TV. Fiquei surpresa em quererem criar uma disputa feminina onde não existe. Lutamos sempre contra isso! https://t.co/RMUO3oT1wc — Larissa Manoela 🌟 (@larimanoela) July 14, 2025

Resposta de Maisa

Maisa também se pronunciou sobre o assunto em seu perfil do ‘X’ e reforçou que nunca houve nenhum tipo de rivalidade entre ela e Larissa, pois as duas são amigas há 13 anos e se respeitam muito.

“Bom dia minha diva! E que bom dia... infelizmente mesmo sendo piada só a gente sabe o que já leu e ouviu ao longo desses 13 anos de amizade em que tentaram criar uma rivalidade absolutamente inexistente. Te amo e te admiro como pessoa e profissional”, disparou.