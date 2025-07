Filme de Marília Mendonça avança em meio a polêmica com a mãe

A cantora faleceu em 2021 - Foto: Reprodução | Instagram

Apesar das confusões em torno da família de Marília Mendonça, a vida da cantora deve virar filme ainda este ano. Um anúncio público nas redes sociais informou que a busca pela intérprete da rainha da sofrência nas telinhas continua.

Em uma chamada, que viralizou nas redes sociais, o diretor de elenco Luciano Baldan afirmou que está à procura por uma atriz entre 18 e 30 anos de idade, com aparência física semelhante à da Rainha da Sofrência.

O texto ainda afirma que a moça tem que estar disposta a passar por “possíveis adaptações físicas, como ganho ou perda de peso significativos, com o apoio e acompanhamento profissional”.

Ela também deve aceitar fazer alterações no cabelo e possuir talento para a música, principalmente com o sertanejo. A ideia é que a nova Marília seja escolhida até o fim de julho, para dar tempo de realizar as preparações vocais.

Casos de família

Recentemente, Dona Ruth se pronunciou sobre as acusações que recebeu nos últimos dias. Mãe da cantora Marília Mendonça, ela concedeu uma entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, neste domingo, 13, e contou sua versão dos fatos.

Na conversa, a empresária alegou que nunca exigiu 50% do valor do seguro recebido pelos familiares das vítimas que também faleceram durante o acidente de avião que ocasionou na morte de sua filha, em 2021.

“Eu não conversei com nenhuma daquelas pessoas. O advogado disse que o juiz entendeu que a maior parte teria que ser da Marília. Foi uma decisão do juiz. O povo só esquece que eu tinha um irmão ali também. Não era só minha filha. Eu estava vivendo um luto duas vezes”, disse ela.

O advogado de Ruth, Robson Cunha, também detalhou a situação. “A Dona Ruth, em nenhum momento, isso eu te reforço, fez nenhuma tratativa com nenhuma das partes. Quem tratou desse assunto foi exclusivamente os representantes legais, os advogados. A seguradora fez o deposito em juízo do valor. Quando nós recebemos a minuta da empresa de táxi aéreo, nós já recebemos com essa divisão”, explicou.

“Tiveram tratativas sim. Quando nós recebemos a minuta, ela já veio com a diferença de valores, com a distribuição. Eu recebi do advogado responsável pela empresa de táxi aéreo. As partes que, por ventura, entendam que necessitam de uma indenização a partir da definição da culpa do acidente, poderão fazê-lo de uma forma a buscar seus direitos na justiça”, concluiu.