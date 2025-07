Influenciador causa prejuízo milionário em convidados de casamento

Buzeira convidou diversos famosos pro evento - Foto: Reprodução | Instagram

A festa de casamento do influenciador Buzeira deu o que falar nas redes sociais neste sábado, 12. Além da lista de convidados famosos, que iam desde o cantor Oruam até o influenciador Jon Vlogs, que foi preso há cerca de um mês, o evento causou polêmica ao fazer a tradicional “brincadeira da gravata”, que arrecadou artigos de luxo dos convidados.

Normalmente, o noivo passa com a gravata, que é cortada a cada vez que os padrinhos e amigos contribuem com dinheiro para ajudar nas despesas da festa ou na lua de mel. Entretanto, o noivo surgiu com o corpo coberto por correntes de ouro, anéis e óculos Juliet.

Porém a brincadeira não agradou a todos os convidados, que usaram suas redes sociais para reclamar da perda dos itens de luxo, que foram expostos na rede social de Buzeira, que se casou com Hillary Yamashiro.

O influenciador Hytalo Melo foi um dos que não curtiram a dinâmica e desabafou. “A brincadeira é simplesmente o quê? Eles passam com um cordão e pegam relógio, pulseira, cordão, o que você tiver de valor. Eles colocam lá e já era, tipo tchau”, disse.

“Brincadeira é só quando todo mundo brinca, eu não estava a fim de brincar. Euro [amigo] simplesmente perdeu uma pulseira de 250 mil”, completou ele, que foi acusado de explorar sexualmente os adolescentes que moram com ele.

O youtuber Mau Mau ZK também falou sobre o assunto e exigiu a devolução de seu relógio. “Hoje, eu nem dormi pensando naquele Rolex que me tomaram ontem, rapaziada. Que safadeza do c*ralho. Eu quero o meu Rolex de volta. E eu não estou brincando. Sou pai de família. Eu estava pensando em vender já pra pagar a faculdade dela”, disse ele apontando para a criança em seu colo.

Repercussão na web

Na web, o vídeo dos itens coletados pelo noivo acabaram viralizando e rendeu uma série de comentários dos internautas. A maioria deles detonou a atitude do rapaz e chamou os convidados de “otários”.

“Deveria aproveitar essas doações e ajudar quem mais precisa!”, disse um. “A brincadeira da gravata é bem diferente disso aí. Isso aí foi roubo e coação, eu ia com a polícia na casa desse maluco e faria um barraco. Maluco pilantra safado”, afirmou outro.