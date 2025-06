Influenciador brasileiro pode ficar preso por até oito anos na Croácia

O influenciador segue detido no país - Foto: Reprodução | Instagram

Parece que a situação de Jon Vlogs na Croácia não é tão simples assim. O influenciador digital foi preso após se envolver em uma confusão em uma boate do país e agredir policiais e seguranças do estabelecimento.

Procurada pelo portal Splash, a polícia do país confirmou a prisão do rapaz e deu novos detalhes sobre o caso. Eles alegaram que foram notificados após quatro estrangeiros tirarem as camisas e atirarem copos na boate Pink Champagne, que fica nas imediações de uma delegacia.

Os policiais ainda informaram que Jon e os amigos foram convidados a deixar o local e a partir deste momento começaram a brigar com os seguranças. As autoridades tentaram conter a situação quando foram insultados e um dos guardas foi agredido com um soco na região do olho por Jon Vlogs.

Entenda a confusão

Amigo de Jon Vlogs, Henrique Silva, conhecido como Fontinnele RJ, fez uma live na plataforma Twitch e contou detalhes sobre o caso. Ele informou que Jon e os outros rapazes entram em uma briga generalizada com os oficiais de justiça

O blogueiro teria se recusado a fazer o teste e foi levado à delegacia. O influenciador também teria se machucado durante a briga física e foi condenado a pagar uma fiança no valor de 200 euros, que convertido a cotação atual chega a R$ 1.270.

Pena de até 8 anos

Após a prisão, Jon teve sua embriaguez constatada, apresentando uma concentração alcoólica de 1,04 g/kg no sangue. Após a confirmação, ele foi autuado por três delitos previstos na Lei de Delitos contra a Ordem e a Paz Públicas e foi multado.

Além dele, outros três amigos, dois brasileiros, de 30 e 35 anos respectivamente, e um argentino, de 28 anos, também foram autuados pelos menos crimes que o famoso, que conta com mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais.

De acordo com informações divulgadas pelo site croata ‘Slobodna Dalmacija’, Jon responde pelo crime de coerção contra uma autoridade e pode ser condenado a cumprir uma pena de um a oito anos de prisão.

Advogado responsável pela defesa de Jon na Croácia, Denis Kulusic se manifestou sobre o assunto e alegou que o rapaz está sob custódia. “Sim, posso confirmar que meu cliente é a pessoa de quem você está falando e que ele foi preso sob a acusação de coerção contra uma autoridade. Ele está atualmente sob custódia policial e é tudo o que posso dizer neste momento”, disse ele.