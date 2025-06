Influenciador brasileiro é preso na Croácia após confusão em balada

O influenciador foi flagrado em uma confusão - Foto: Reprodução | Instagram

Jon Vlogs se envolveu em uma confusão na Croácia neste final de semana. O influenciador protagonizou uma confusão em uma boate do país e foi preso, juntamente com outros três amigos: Marco Antônio, Marco Vergara e Bruce Johnson.

Segundo informações divulgadas por Henrique Silva, conhecido como Fontinnele RJ, em live na Twitch, os rapazes foram detidos e precisarão pagar uma fiança no valor de 200 euros, que convertido a cotação atual chega a R$ 1.270.

A história acabou repercutindo na web e diversos seguidores comentaram sobre o assunto nas fotos de Jon. “Não acredito que você foi preso”, escreveu um. “Lili vai cantar”, brincou outra. “Playboy não é bandido”, debochou um terceiro.

Entenda a confusão

Henrique ainda contou detalhes sobre o ocorrido e informou que a prisão aconteceu após Jon e os amigos brigarem com seguranças e posteriormente com policiais. Ele também estava presente durante o ocorrido e foi liberado após fazer o teste do bafômetro.

Alcoolizado, Jon se recusou a fazer o teste e foi levado à delegacia. O influenciador também teria se machucado durante a briga física e ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto.

Investigado na CPI

Vale lembrar que Jon se tornou alvo de investigação da CPI das Bets, promovida pela senadora Soraya Thronicke, por seu envolvimento com casas de apostas que promovem jogos de azar.

Conhecido como Jon Vlogs, Luan Kovarik é criador da plataforma de apostas Jonbet. De acordo com o senador Dr. Hiran, ainda há indícios de que ele seja um dos proprietários da Blaze, uma das principais casas de apostas contratantes de influenciadores para divulgação de jogos.

A influenciadora Virginia Fonseca e o ex-Fazenda Rico Melquiades já prestaram depoimentos com relação ao envolvimento com as plataformas e Jon é aguardado pelos senadores.